Miliony na koncie, akcje banku oraz nieruchomości - to główne składniki majątku premiera Mateusza Morawieckiego. W piątek opublikowano oświadczenie majątkowe szefa rządu.

Oświadczenie majątkowe Prezesa Rady Ministrów zostało złożone według stanu na 31 grudnia 2018 roku.

Majątek premiera

Z dokumentu wynika, że Mateusz Morawiecki miał wówczas około 5 milionów 380 tysięcy złotych oszczędności.

W oświadczeniu majątkowym premier poinformował, że ma uprawienia do 3857 akcji banku Santander. Jednak, jak zapewnił, nie osiągnął dochodu z tego tytułu "w roku ubiegłym ani w roku bieżącym". "Nie mam wiedzy, czy te uprawnienia mogą zaistnieć w praktyce" - dodał szef rządu.

Morawiecki napisał również, że posiada uprawienia do akcji określonych kwotowo do 350 tysięcy złotych i również zaznaczył, że nie wie, czy te uprawnienia mogą zaistnieć w praktyce. Grabiec: jeśli zaniżono wartość działki, to co z podatkiem od tego zakupu? - Tu nie chodzi tylko o żonę pana premiera, ale w ogóle o żony polityków czy męż... zobacz więcej »

"Jeśli zaistnieje niezależna ode mnie decyzja co do materializacji uprawnień do akcji (o których mowa wyżej - red.), to w czasie pełnienia funkcji rządowych/ministerialnych powstrzymam się z realizacją tych uprawnień. W czasie pełnienia przeze mnie funkcji rządowych/ministerialnych powstrzymam się z realizacją praw do odroczonych w czasie premii, które zostały ujęte w raportach rocznych Banku Zachodniego WBK, należnych na podstawie stosunku pracy zakończonego z dniem 16 listopada 2015 roku" - zapewnił w oświadczeniu premier.

Nieruchomości

Premier posiada dom o powierzchni 150 metrów kwadratowych, który położony jest na działce o wielkości około 4,6 tysiąca metrów kwadratowych wraz z domkami letniskowymi i zabudowaniami gospodarczymi.

Jest również właścicielem domu o powierzchni około 100 metrów kwadratowych położonego na działce o powierzchni około 3,1 tysiąca metrów kwadratowych. Do majątku premiera zalicza się również mieszkanie o powierzchni 72,4 metrów kwadratowych o wartości około 1 miliona złotych. W ubiegłym roku Mateusz Morawiecki jako wartość tego mieszkania wpisał kwotę 546 tys zł.

To nie jedyne nieruchomości, które posiada szef rządu. Premier ma również 50 procentowy udział w segmencie (szeregówce) o powierzchni 180 metrów kwadratowych, która położona jest na działce o powierzchni około 400 metrów kwadratowych. Posiada też działkę rolną o powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych.



Z oświadczenia majątkowego wynika również, że Morawiecki posiada składniki mienia ruchomego, których wartość przekracza 10 tysięcy złotych. Chodzi o zabudowę kuchenną wartą około 60 tysięcy złotych, dwa meble warte odpowiednio 60 tysięcy i 65 tysięcy złotych oraz meble z zabudową o wartości około 70 tysięcy złotych.

Premier udzielił też pożyczki siostrze w wysokości około 300 tysięcy złotych.

ZOBACZ CAŁE OŚWIADCZENIE

Działka od parafii

20 maja " Gazeta Wyborcza" napisała, że Mateusz Morawiecki wraz z żoną w 2002 roku kupili 15 hektarów gruntów za 700 tysięcy złotych od jednej z parafii we Wrocławiu. Rzeczoznawca ocenił, że nieruchomość już w 1999 roku warta była prawie cztery miliony złotych. Teraz - jak twierdzi "GW" - może to być 70 milionów złotych.

Według publikacji Morawiecki nie musiał wpisywać działki do oświadczenia majątkowego, ponieważ w 2013 roku później dokonał częściowej rozdzielności majątkowej ze swoją żoną, Iwoną Morawiecką.

W ubiegłym tygodniu pełnomocnik rodziny Morawieckich, Dariusz Tokarczuk, poinformował, że w najbliższych dniach złożony zostanie pozew przeciwko "Gazecie Wyborczej" w sprawie ochrony dóbr osobistych. Jak dodał, Iwona i Mateusz Morawieccy "będą dochodzić opublikowania przeprosin".

Żona premiera Iwona Morawiecka przekazała również oświadczenie o skierowaniu sprawy na drogę sądową. Zadeklarowała ponadto gotowość "sprzedaży terenów po cenie zakupu".