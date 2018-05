Gowin: czasami nie starczało mi do pierwszego

Ponad 6,5 miliona złotych oszczędności premiera Mateusza Morawieckiego, trzy samochody minister Beaty Kempy czy obraz należący do wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego. Takie informacje można znaleźć w najnowszych oświadczeniach majątkowych członków rządu.

Mateusz Morawiecki

Z oświadczenia majątkowego za 2017 rok wynika, że premier posiada dom o powierzchni 150 m kw., który położony jest na działce o wielkości około 4,6 tys. m kw. wraz z zabudowaniami letniskowymi i gospodarczymi.

Jest również właścicielem domu o powierzchni około 100 m kw. położonego na działce o powierzchni około 3,1 tys. m kw. To jednak nie koniec nieruchomości posiadanych przez premiera.

Do majątku Mateusza Morawieckiego zalicza się również mieszkanie o powierzchni 72,4 m kw. o wartości przekraczającej 546 tysięcy złotych.

Szef rządu ma ponadto 50 procentowy udział we własności w segmencie (szeregówce) o powierzchni 180 m kw., która położona jest na działce o powierzchni około 400 m kw. Posiada też działkę rolną o powierzchni około 20 tys. m kw.

Mateusz Morawiecki, według stanu na koniec grudnia 2017 roku, wykazał także oszczędności w wysokości około 6,5 mln zł. Przypomnijmy, że na koncie bankowym szefa rządu w momencie obejmowania funkcji premiera znajdowało się ponad 2,5 mln złotych. Wkrótce po powołaniu na stanowisko Prezesa Rady Ministrów zapowiedział jednak sprzedaż wszystkich posiadanych akcji BZ WBK. W grudniu 2017 roku były warte ok. 5 mln złotych.

Z oświadczenia majątkowego wynika również, że Morawiecki posiada składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł. W tym wypadku chodzi o meble i zabudowę kuchenną o łącznej wartości około 161 tysięcy złotych. Premier udzielił też pożyczki siostrze w wysokości około 300 tysięcy złotych.

Czytaj również: "Premier zgodnie z prawem wykazuje wszystkie elementy stanu majątkowego"

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MATEUSZA MORAWIECKIEGO



Beata Szydło

Beata Szydło, która od grudnia jest wicepremierem do spraw społecznych, w oświadczeniu majątkowym za 2017 rok poinformowała, że jest właścicielką domu o powierzchni 246 m kw. położonego na działce o powierzchni 1,6 tys. m kw. (współwłasność majątkowa małżeńska). Wykazała także użytki zielone o powierzchni 1 ha 16 a, na których znajdują się budynek mieszkalny, garaż i budynek gospodarczy (współwłasność majątkowa małżeńska).

Wicepremier, według stanu na koniec grudnia 2017 roku, wykazała także oszczędności w wysokości blisko 42 tys. zł. To suma rachunków bieżących i oszczędnościowych. Ponadto Szydło poinformowała, że posiada 80,60 euro.

Jak czytamy w oświadczeniu majątkowym, do 31 grudnia dochód z tytułu zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyniósł w 2017 roku ponad 265,5 tys. zł (w przeliczeniu byłoby to 22 tys. zł miesięcznie). Dieta parlamentarna zaś sięgnęła ponad 29,6 tys. zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE BEATY SZYDŁO

Jarosław Gowin

Minister nauki i szkolnictwa wyższego w oświadczeniu majątkowym wykazał dwa mieszkania o metrażu 98 i 40 m kw.

Poinformował także o oszczędnościach w wysokości ok. 80 tys. zł, które stanowią wspólnotę majątkową.

Wicepremier wśród dochodów za 2017 rok wykazał dietę poselską w wysokości blisko 30 tys. zł. Ponadto na liście znalazło się także wynagrodzenie za pracę w rządzie. W ubiegłym roku z tego tytułu Gowin otrzymał ponad 180,8 tys. zł i prawie 62,5 tys. zł nagrody od premier Szydło (miesięcznie to 20 tys. zł).

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE JAROSŁAWA GOWINA

Piotr Gliński

Z oświadczenia majątkowego wynika, że wicepremier i minister kultury jest współwłaścicielem (wraz z siostrą) domu o powierzchni ok. 400 m kw. na działce o powierzchni 515 m kw. Oprócz tego współdzieli z żoną mieszkanie (58 m kw). Gliński jest także właścicielem działki rolnej o powierzchni 1,27 ha.

Piotr Gliński ma dwa konta bankowe. Jedno własne, na którym zgromadził ok. 150 tys. zł. Drugie wspólnie z żoną, na którym na koniec 2017 roku było ok. 33,7 tys. zł.

Jako minister kultury Piotr Gliński jest właścicielem obrazu z 1981 roku "Wesołych Świąt" autorstwa Edwarda Dwurnika o wartości szacowanej na 20 tys. zł i współwłaścicielem (wraz z żoną) dwóch samochodów: Toyota Avensis z 2008 i Toyota Yaris z 2011 roku.

W ubiegłym roku Gliński zarobił ok. 30 tys. z tytułu diety poselskiej, 179,8 tys. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ponad 73,7 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kultury (21 tys. zł miesięcznie). Dodatkowo otrzymał 3 tys. za poselskie wyjazdy zagraniczne oraz nieco ponad 8 tys. z tytułu umowy najmu.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PIOTRA GLIŃSKIEGO

Mariusz Błaszczak

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w oświadczeniu majątkowym wykazał, że jest właścicielem domu o powierzchni 155,78 m kw. oraz mieszkania o powierzchni 49,23 m kw. (współwłasność małżeńska). Ponadto minister w spadku po zmarłym ojcu stał się współwłaścicielem domu o powierzchni 58 m kw. na działce o powierzchni 576 m kw.

Błaszczak wykazał oszczędności w wysokości ok. 450 tys. zł, w tym 160 tys. zł stanowi majątek osobisty żony pochodzący ze spadku. Posiada także ok. 300 euro, a także polisę na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na kwotę ok. 40 tys. zł.

W 2017 roku z tytułu wynagrodzenia za pracę w resorcie spraw wewnętrznych Błaszczak otrzymał ponad 258,6 tys. zł brutto (22 tys. zł miesięcznie). Dodatkowo, jako poseł, otrzymał dietę w wysokości 30 tys. zł brutto.

Błaszczak jest ponadto właścicielem samochodu Fiat 500L z 2013 roku.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MARIUSZA BŁASZCZAKA

Zbigniew Ziobro

W oświadczeniu majątkowym minister sprawiedliwości wykazał, że posiada jedną trzecią udziałów w domu rodzinnym (jego część odpowiada powierzchni ok. 86 m kw.). Zbigniew Ziobro deklaruje też mieszkanie o powierzchni 125 m kw., będące własnością hipoteczną i działkę (73 ary). Oprócz tego ma dwie działki leśne (1,1 i 1,4 ha).

Minister sprawiedliwości zgromadził także oszczędności w wysokości 220,5 tys. zł i 1850 euro.

Jako szef MS Ziobro zarobił w ubiegłym roku ponad 236,6 tys. zł . Dodatkowe 60 tys. zł otrzymał za pełnienie roli prokuratora generalnego (w sumie to 25 tys. zł miesięcznie). Dieta poselska Ziobry za 2017 rok to ponad 30 tys. zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZBIGNIEWA ZIOBRY

Andrzej Adamczyk

Andrzej Adamczyk jest właścicielem domu o powierzchni 187,10 m kw. oraz mieszkania o powierzchni całkowitej 37 m kw. (własność odrębna żony). Jak czytamy w oświadczeniu, druga nieruchomość została nabyta w drodze spadku.

To jednak nie wszystko. Minister infrastruktury jest też m.in. właścicielem dwóch działek budowlanych.

Adamczyk wykazał oszczędności w wysokości 173,3 tys. zł oraz 440 euro. W oświadczeniu wymienił również akcje Polskiego Holdingu Nieruchomości, stanowiące własność odrębną żony, na kwotę 4917,42 zł. Ponadto minister jest właścicielem 342 udziałów w spółce Agrokompleks na kwotę 17,1 tys. zł. Z tego tytułu osiągnął w ubiegłym roku dochód w wysokości 6536,70 zł.

Z tytułu pełnienia funkcji posła szef resortu infrastruktury otrzymał dietę parlamentarną w wysokości ponad 30 tys. zł, w tym nieopodatkowaną - ponad 27,3 tys. zł. Dodatkowo jako minister otrzymał wynagrodzenie w wysokości ok. 162,5 tys. zł netto (13,5 tys. zł netto miesięcznie, czyli 19 tys. zł brutto).

Adamczyk jest także właścicielem samochodu Volkswagen Passat z 2005 roku.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ANDRZEJA ADAMCZYKA



Henryk Kowalczyk

Henryk Kowalczyk jest właścicielem domu o powierzchni 120 m kw. (współwłasność małżeńska) oraz trzech działek budowlanych i jednej działki rolnej.



Minister środowiska wykazał oszczędności w wysokości 233,5 tys. zł. Podał także, że jest właścicielem dwóch samochodów: Toyota Corolla z 2010 roku o wartości 26 tys. zł i Toyota Yaris z 2007 roku o wartości 13 tys. zł. W oświadczeniu ministra nie ma informacji o zarobkach.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE HENRYKA KOWALCZYKA

Witold Bańka

Minister sportu jest właścicielem domu o powierzchni 180 m kw.. Zgromadził oszczędności w wysokości 134,5 tys. zł.

Bańka podał także, że jest współwłaścicielem samochodu Dacia Sandero Stepway z 2009 roku. Minister pod pozycją zobowiązania pieniężne wykazał kartę kredytową w wysokości do 8200 zł oraz leasing auta Toyota Corolla z 2014 roku z miesięczną ratą w wysokości ok. 886 zł.

W 2017 roku z tytułu pełnienia funkcji szefa Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymał blisko 223 tys. zł (19 tys. zł miesięcznie).

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WITOLDA BAŃKI

Marek Gróbarczyk

Marek Gróbarczyk jest właścicielem domu o powierzchni 145 m kw., a także dwóch mieszkań o powierzchni 72 i 37 m kw. Ponadto do majątku ministra gospodarki morskiej zaliczają się użytki rolne (1,22 ha), na których znajduje się domek gospodarczy. Gróbarczyk wykazał, że z tego tytułu w 2017 roku osiągnął przychód w wysokości ok. 1 tys. zł (dopłata unijna). Minister dzierżawi także działkę o powierzchni 0,5 ha.

Szef MGMiŻŚ zgromadził na koniec grudnia ubiegłego roku oszczędności w wysokości ok. 228,7 tys. euro, czyli według kursu na koniec 2017 roku, ok 950 tys. zł.

Gróbarczyk podał, że jest właścicielem samochodu Honda CRV z 2013 roku o wartości około 60 tys. zł. Z tytułu pełnienia funkcji ministra otrzymał w 2017 roku ok. 247,3 tys. zł (21 tys. zł miesięcznie).

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MARKA GRÓBARCZYKA

Krzysztof Jurgiel

Minister rolnictwa jest współwłaścicielem domu o powierzchni 150 m kw., a także działki o powierzchni 45,4 m kw. Na koniec ubiegłego roku Jurgiel zgromadził 250 tys. zł oszczędności.

Minister jest właścicielem samochodu Ford S-Max z 2007 roku.

Przedstawiciel rządu w 2017 roku z tytułu pełnienia funkcji posła otrzymał dietę parlamentarną w wysokości blisko 30 tys. zł. Dodatkowo jako minister otrzymał wynagrodzenie w wysokości ok. 242 tys. zł (20 tys. zł miesięcznie).

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KRZYSZTOFA JURGIELA

Mariusz Kamiński

Mariusz Kamiński, koordynator służb specjalnych, jest właścicielem mieszkania o powierzchni 39 m kw. oraz posiada ok. 20 tys. zł oszczędności.

W 2017 roku z tytułu pełnienia funkcji ministra osiągnął dochód w wysokości ponad 235,5 tys. zł (20 tys. zł miesięcznie). Jako poseł otrzymał z kolei dietę poselską - ok. 30 tys. zł. Kamiński spłaca też kredyt mieszkaniowy w wysokości 85 tys. zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MARIUSZA KAMIŃSKIEGO

Beata Kempa

Z oświadczenia majątkowego wynika, że Beata Kempa jest współwłaścicielką - wraz z mężem - domu o powierzchni 146,9 m kw. Ponadto posiada działkę o powierzchni 0,75 ha i jedną trzecią udziału w nieruchomości o powierzchni 0,84 ha.

Kempa poinformowała, że na osobistym koncie bankowym zgromadziła ponad 2,7 tys. zł. W gotówce ma zaś 44,6 tys. zł. Minister ma także indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego na kwotę 687,60 zł.

Beata Kempa jest właścicielką trzech samochodów: Lancia Delta z 2011 roku, Citroen C2 z 2003 roku, Jeep Patriot z 2009 roku. Była szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spłaca kilka kredytów, między innymi hipoteczny w wysokości 413 tys. zł.

Kempa wykazała ponadto dochód ze sprzedaży samochodu Peugeot 207 z 2006 roku - ok. 6 tys. zł. Otrzymała wynagrodzenie za pracę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - ok. 239 tys. zł (20 tys. zł miesięcznie), a także dietę parlamentarną w wysokości przekraczającej 30 tys. zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE BEATY KEMPY

Elżbieta Rafalska

Elżbieta Rafalska jest współwłaścicielką domu o powierzchni 180 m kw., a także mieszkania o powierzchni 52,72 m kw. W oświadczeniu majątkowym za 2017 roku minister rodziny i pracy wykazała oszczędności w wysokości 345 tys. zł i 200 euro.

Z tytułu pełnienia funkcji ministra Rafalska w ubiegłym roku otrzymała ponad 272 tys. zł (23 tys. zł miesięcznie). Jak czytamy w oświadczeniu, na jej konto wpłynęła także dieta poselska - 30 tys. zł, a także 6 tys. zł z tytułu wynajmu mieszkania.

Rafalska jest właścicielką samochodu Toyota Corolla z 2012 roku.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ELŻBIETY RAFALSKIEJ

Krzysztof Tchórzewski

Minister energii jest wraz z żoną współwłaścicielem domu o powierzchni 131,75 m kw., a także działki budowlanej i domu jednorodzinnego w budowie. Tchórzewski zgromadził blisko 71 tys. zł oszczędności, posiada także polisę o wartości ok. 45 tys. zł i ok. 65 tys. zł.

Dodatkowo minister wraz z żoną ma udziały w spółkach Investpol oraz SOW "Podlasie".

Z tytułu pełnienia funkcji ministra Tchórzewski w ubiegłym roku otrzymał ponad 167,5 tys. zł (14 tys. zł miesięcznie). Na jego konto wpłynęła także dieta poselska - 27,3 tys. zł.

Tchórzewski jest właścicielem samochodu osobowego marki Honda z 2009 roku o wartości ok. 28 tys. zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KRZYSZTOFA TCHÓRZEWSKIEGO

Anna Zalewska

Anna Zalewska jest właścicielką mieszkania o powierzchni 69 m kw. (małżeńska wspólnota majątkowa), a także działki o powierzchni 38,6 tys. m kw., na której znajduje się dom mieszkalny. Minister edukacji wykazała także, że jest właścicielką garażu o powierzchni 18 m kw.

Zalewska podała, że ma konto VIP na którym zgromadziła blisko 59,8 tys. zł oraz jednostki uczestnictwa funduszu Arka BZ WBK na kwotę ponad 17,5 tys. zł.

Minister edukacji jest właścicielką dwóch samochodów Renault Laguna z 2011 roku o wartości 26,5 tys. zł i Renault Kadjar z 2015 roku o wartości 63 tys. zł. Ponadto Zalewska spłaca trzy kredyty, do spłaty pozostało w sumie ponad 25 tys. zł. Do spłaty pozostało także ponad 3 tys. zł pożyczki.

Z tytułu pełnienia funkcji ministra Zalewska w ubiegłym roku otrzymała ponad 250 tys. zł (21 tys. zł miesięcznie) oraz ponad 30 tys. zł diety parlamentarnej.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ANNY ZALEWSKIEJ

Marek Zagórski



Oświadczenie Marka Zagórskiego jest datowane na 17 kwietnia i zostało złożone w związku z powołaniem na stanowisko ministra cyfryzacji.

Marek Zagórski jest właścicielem domu o powierzchni 140 m kw. na działce o powierzchni 213 m kw., a także mieszkania o powierzchni 33,4 m kw. Ponadto do ministra cyfryzacji należą trzy działki o powierzchni: 10 tys. m2, 3 tys. m2 i 2 tys. m2.

Zagórski zgromadził ponad 52,6 tys. zł oszczędności. Posiada także polisę na życie z funduszem kapitałowym na kwotę ok. 18 tys. zł.

Minister jest właścicielem samochodu Volkswagen Tiguan z 2010 roku. Spłaca kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Do spłaty pozostało mu ok. 120 tys. CHF (ponad 400 tys. zł).

W 2017 roku Zagórski osiągnął dochody: z tytułu najmu mieszkania - 13,2 tys. zł, dietę parlamentarną - ok. 30 tys. zł i wynagrodzenie z Ministerstwa Cyfryzacji (był wiceministrem) w wysokości ponad 197 tys. zł (ok. 16 tys. zł miesięcznie).

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MARKA ZAGÓRSKIEGO



Oświadczenia pozostałych ministrów

Ministrowie: Joachim Brudziński, Jacek Czaputowicz, Teresa Czerwińska, Jadwiga Emilewicz, Jerzy Kwieciński i Łukasz Szumowski składali swoje oświadczenia majątkowe na początku stycznia w związku z powołaniem do rządu Mateusza Morawieckiego.