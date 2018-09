Foto: Prawie co drugi Japończyk przed czterdziestką nigdy nie uprawiał seksu | Video: Japończycy bez seksu. Wolą karierę

Prawie co drugi Japończyk przed czterdziestką nigdy nie uprawiał seksu - wynika z badań. Wchodzenie w stały związek to dla wielu z nich abstrakcja. W niektórych miastach powstają nawet osiedla tylko dla kobiet. Zamiast zakładać rodziny Japończycy wolą coraz wyżej wspinać się po kolejnych szczeblach kariery. Demografowie alarmują, że przez najbliższych kilkadziesiąt lat liczba mieszkańców Japonii spadnie aż o jedną trzecią. Jakie są powody smutnego obrazu tego społeczeństwa? Odpowiedzi na to pytanie szukał Mateusz Walczak.