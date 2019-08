Chciał się popisać i słono za to zapłaci. Pewien mężczyzna opublikował w internecie nagranie, na którym widać jak zrzuca ze skarpy lodówkę. Do wideo dotarli policjanci i ukarali go karą grzywny w wysokości 45 tysięcy euro, czyli w przeliczeniu ponad 193 tysiące złotych.

Do zdarzenia doszło na drodze w pobliżu hiszpańskiego miasta Almeria położonego w Andaluzji na południu kraju.

Ogromna kara

Mężczyzna wyjął ze swojego samochodu lodówkę i z uśmiechem na ustach zrzucił ją ze skarpy. Zbocze było strome, więc sprzęt szybko stoczył się kilka metrów.

Cała sytuacja została uwieczniona na filmie, a materiał został opublikowany w sieci.

Do nagrania dotarły służby, które zidentyfikowały mężczyznę i ukarały go karą grzywny. Za ich sprawą mężczyzna musiał też odnaleźć lodówkę i zabrać sprzęt na odpowiednie składowisko odpadów.