Szykują się zmiany we włoskich muzeach. Minister kultury Alberto Bonisoli ogłosił w mediach społecznościowych nowy program dotyczący darmowego zwiedzania. Potwierdził też, że akcja "Niedziela w muzeum" (Domenica al Museo) będzie ograniczona.

Cały pakiet nosi nazwę ''Dni Muzeów'' (Giornate dei Musei). Najciekawsza propozycja dotyczy bezpłatnych wejść do państwowych placówek i na wykopaliska archeologiczne, które będą możliwe przez 6 kolejnych dni w marcu każdego roku. Ta akcja – Tydzień Kultury (Settimana di Cultura) - rozpocznie się w 2019 r.

Do tego dyrektorzy placówek, których zmiany dotyczą, będą mogli ogłosić jeszcze osiem dowolnych dni w roku, w których zwiedzanie podległych im miejsc kultury będzie darmowe.

Jednak coś za coś. Ok kilku lat w każdą pierwszą niedzielę miesiąca wejście do państwowych muzeów i na stanowiska archeologiczne było bezpłatne, teraz akcja ''Niedziela w muzeum’’ będzie organizowana wyłącznie poza sezonem - od października do marca, co na pewno nie ucieszy ani turystów, ani Włochów, którzy powszechnie z niej korzystali także w wakacje.

Ułatwienia dla młodych

Kolejna zmiana na pewno spodoba się młodym. Do tej pory zwiedzanie większości włoskich muzeów były darmowe dla osób do 18 roku życia, teraz ci, którzy skończyli 18 lat, ale nie więcej niż 25 będą płacić za wstęp dwa euro zamiast pełnej ceny biletu.

''Chcemy zmienić rzeczy na lepsze. Musimy rozwijać głód kultury u młodych ludzi’’ – napisał na Facebooku, Alberto Bonisoli.