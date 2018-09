Po fali krytyki Ryanair zmienia kontrowersyjne zasady dotyczące bagaży podręcznych, ale tylko dla części swoich klientów. Nie będą musieli dopłacać za wzniesienie na pokład tak zwanego dużego bagażu (do 10 kg).

Jak podał "Guardian", chodzi o tych klientów, którzy kupili bilety na lot przed 31 sierpnia, a ich podróż planowana jest po 1 listopada. Dla pozostałych pasażerów linii nowe zasady ogłoszone w ubiegłym miesiącu pozostają bez zmian.

W sierpniu Ryanair poinformował, że od 1 listopada pasażerowie nie będą mogli wnosić na pokład dużych bagaży (55 x40 x 20cm), bo robi to coraz więcej osób, a to powoduje coraz większe opóźnienia. Potrzeba bowiem więcej czasu na zapakowanie walizek czy plecaków do bagażowych schowków.

Zmiana wywołała oburzenie klientów największego europejskiego przewoźnika, gdy okazało się, że ci którzy kupili bilety na starych zasadach będą musieli dopłacić, by zabrać mały bagaż na pokład.

Pozostałe zasady bez zmian

Od 1 listopada pasażerowie priorytetowi, czyli odprawiani i wchodzący na pokład w pierwszej kolejności będą mogli zabrać ze sobą dwie sztuki bagażu podręcznego (mały i duży). Jednak usługa "Priority Boarding" będzie droższa - opłata wzrośnie z 5-6 euro do 6-8 euro. Usługę będzie mogła wykupić mniej więcej połowa pasażerów.

Osoby, które nie zdecydują się dopłacić za priorytet, będą mogły zabrać na pokład jedynie niewielką torbę lub plecak, czyli mały bagaż podręczny. Będzie on musiał zmieścić się pod fotelem. Dobrą wiadomością jest to, że nieco zwiększono jego rozmiary z 35 x 20 x 20 cm do 40 x 20 x 25 cm.



Pasażerowie, którzy jednak będą chcieli mieć przy sobie większy bagaż podręczny, będą musieli za niego dopłacić - 8 euro podczas rezerwacji, później 10 euro.

Nie tylko Ryanair

Od 24 sierpnia zmiany obowiązują także w węgierskich liniach lotniczych Wizz Air. Jeśli wymiary bagażu podręcznego przekraczają 40 x 30 x 18 cm, pasażer musi odprawić go bezpłatnie na stanowisku odprawy i odebrać przy taśmie bagażowej na lotnisku docelowym. Dotychczas nie było takiego obowiązku. Podróżnym bez usługi Wizz Priority odbierano ich bagaże tuż przed wejściem do samolotu.

Co ważne, jeśli bagaż podręczny jest mniejszy niż 40 x 30 x 18 cm, pasażerowie mogą zabrać go na pokład samolotu, ale musi on zostać umieszczony pod siedzeniem.

Nic nie zmienia się za to dla podróżnych z wykupioną usługą WIZZ Priority.

W takim przypadku, mogą oni zabrać do kabiny bagaż podręczny (55 x 40 x 23 cm) oraz jedną dodatkową sztukę małego bagażu podręcznego (maksymalnie 40 x 30 x 18 cm).