Przekazania dodatkowych pieniędzy na rozbudowę kolei i wprowadzenia podwyżki podatku na paliwo lotnicze domagają się posłowie niemieckiej partii Zieloni. Opracowany przez ugrupowanie plan ma doprowadzić do tego, że do 2035 roku większość oferowanych przez linie lotnicze połączeń krajowych w Niemczech stanie się zbędna.

Projekt, do którego dotarł dziennik "Sueddeutsche Zeitung", przewiduje przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności kolei. Czas podróży na trasach między Kolonią i Duesseldorfem a Berlinem, Hamburgiem i Monachium ma się skrócić do maksymalnie czterech godzin. Wiąże się to z proponowaną dotacją dla Deutsche Bahn w wysokości 3 mld euro rocznie na rozbudowę sieci i zwiększenie częstotliwości połączeń.

Podatek na paliwo lotnicze

Z drugiej strony posłowie Zielonych w Bundestagu zakładają wprowadzenie i podwyższanie krok po kroku podatku na paliwo lotnicze oraz obniżenie VAT na bilety kolejowe z 19 proc. do 7 proc.



- Nie może tak być, że samolot, jako środek transportu najbardziej szkodliwy dla klimatu, jest subwencjonowany wielomiliardowymi sumami, a najbardziej przyjazna dla środowiska kolej jest chronicznie niedofinansowana - oświadczyła jedna z autorek projektu Daniela Wagner. Latanie coraz bardziej szkodzi klimatowi. Branżę czeka rewolucja? Branża lotnicza odpowiada za coraz większą emisję gazów cieplarnianych. Wszystko... zobacz więcej »



Chociaż partia Zielonych jest teraz w opozycji, to w sondażach osiąga poparcie na poziomie 24 proc. (CDU/CSU - 27 proc., SPD - 13 proc.). Jeśli utrzyma się ono do wyborów do Bundestagu w 2021 roku, najprawdopodobniej nie da się pominąć Zielonych przy tworzeniu rządu.

Dotychczasowe doświadczenie pokazuje też, że partie obecnej chadecko-socjaldemokratycznej koalicji (CDU/CSU-SPD) chętnie przejmują postulaty Zielonych i przedstawiają je jako swoje. Dotyczy to m.in. postulatu wprowadzenia podatków za emisję CO2. Celem jest utrzymanie wyborców, dla których kwestie związane z klimatem są coraz ważniejsze.



Po niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których Zieloni odnieśli znaczący sukces, kwestia ochrony klimatu stała się wręcz politycznym priorytetem dla ugrupowań koalicji rządowej CDU/CSU-SPD.



Wzrost cen biletów lotniczych (zwłaszcza do wakacyjnych celów podróży) może jednak nie spotkać się ze zrozumieniem Niemców. Z sondażu przeprowadzonego miesiąc temu na zlecenie tygodnika "Spiegel" wynika, że 71,1 proc. mieszkańców RFN nie byłoby gotowych zrezygnować z samolotu jako środka transportu, żeby chronić środowisko.