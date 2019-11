Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata wyniósł w Unii Europejskiej 59 procent - wynika z danych Eurostatu za 2018 rok. Polska pod tym względem jest poniżej unijnej średniej.

W 2003 roku w UE średnio pracowało 31 proc. kobiet oraz 50 proc. mężczyzn w wieku 55-64 lat. W 2018 roku statystyki wyglądały lepiej. W przypadku kobiet ten wskaźnik wynosił 52 proc., a mężczyzn - 65 proc. Daje to średnią na poziomie 59 proc.

W Polsce w tym czasie zanotowano wzrost z 20 do 39 proc. wśród pań oraz z 35 proc. do 60 proc. wśród panów. Ogólnie daje to wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 na poziomie 49 proc.

Tym samym Polska znalazła się w Unii Europejskiej na szóstym od końca miejscu. Wyprzedzamy tylko Luksemburg, Grecję, Chorwację, Rumunię i Słowenię.

Poza Grecją od 2003 roku we wszystkich krajach Wspólnoty wzrósł odsetek pracujących z grupy wiekowej 55-64. Obecnie najwięcej takich osób - wskaźnik zatrudnienia powyżej 70 proc. - jest w Szwecji, Niemczech oraz Danii.

Z danych Eurostatu wynika także, że odsetek osób pracujących w wieku 55-64 w UE (59 proc.) jest wyższy niż odsetek wszystkich pracujących powyżej 15. roku życia (54 proc.).

Polska jest jednym z krajów, w których jest na odwrót - procentowo mniej starszych osób pracuje (49 proc.) niż to wygląda w przypadku ogółu dorosłych (54 proc.).