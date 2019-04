W zamachach bombowych na Sri Lance życie straciło troje z czworga dzieci duńskiego miliardera Andersa Holcha Povlsena - poinformowało BBC.

Rodzina Povlsena odwiedziła Sri Lankę z okazji Świąt Wielkanocnych. Imiona dzieci nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Povlsen jest jednym z najbogatszych Duńczyków. W jego posiadaniu znajduje się znana na całym świecie sieć odzieżowa Bestseller.

"Niestety, możemy potwierdzić te doniesienia. Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny i w związku z tym nie mamy dalszych komentarzy" - odpowiedział na zapytanie BBC w sprawie śmierci dzieci Povlsena rzecznik firmy Bestseller.

46-letni Duńczyk jest również największym udziałowcem innego odzieżowego giganta - Asos. Povlsen to też jeden z największych posiadaczy ziemskich w Szkocji - jego własnością ma być nawet 89 tys. hektarów.

Cztery dni temu jedno z dzieci wrzuciło na jednym z portali społecznościowych zdjęcie ze Sri Lanki.



Wyświetl ten post na Instagramie. 3 x små ferie basser Post udostępniony przez ALMA STORM HOLCH POVLSEN (@almashpovlsen) Kwi 17, 2019 o 7:45 PDT





Seria zamachów na Sri Lance

W Niedzielę Wielkanocną na Sri Lance zamachowcy-samobójcy dokonali serii skoordynowanych ataków na kościoły oraz hotele. Do pierwszych sześciu eksplozji doszło w rano w ciągu 30 minut w trzech kościołach w Kolombo i w dwóch innych miastach - Negombo i Batticaloa oraz w trzech luksusowych hotelach w Kolombo.

Siódmy wybuch miał miejsce w niewielkim pensjonacie na przedmieściach Kolombo, a ósmy nastąpił w dzielnicy mieszkalnej Dematagoda, również na obrzeżach tego miasta. Dziewiąty miał być przeprowadzony na lotnisku, ale się nie powiódł.

CZYTAJ WIĘCEJ O SERII ZAMACHÓW NA SRI LANCE >>>

Źródło: Google Maps/tvn24.pl Osiem eksplozji na Sri Lance w niedzielę wielkanocną

Jak podały w poniedziałek władze, liczba ofiar wzrosła do 290 zabitych i około 500 rannych, ale nie jest to ostateczny bilans. Wśród ofiar jest co najmniej 37 cudzoziemców, ale na razie nie ma pełnych informacji na temat ich narodowości. Były to największe ataki na Sri Lance od zakończenia wojny domowej w 2009 roku.