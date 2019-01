Wyszukiwarka internetowa Bing Microsoftu została zablokowana przez władze w Pekinie i obecnie jest niedostępna dla użytkowników w Chinach. Firma w czwartek potwierdziła te informacje i zaznaczyła, że nie została poinformowana o planowanym wyłączeniu usługi.

Jak donosi serwis The Next Web, pierwsze informacje o blokadzie wyszukiwarki Bing w Chinach zaczęły napływać od użytkowników w środę wieczorem. Internauci pisali o tym, że wyszukiwarka Microsoftu nie działa m.in. na Twitterze i na Reddicie. Kilka godzin później Microsoft potwierdził, że usługa została wyłączona przez chińskie władze oraz poinformował, że "planuje swoje następne kroki". Szef Google: wciąż rozważamy wejście do Chin Google nadal rozważa wprowadzenie ocenzurowanej wersji wyszukiwarki w Chinach –... zobacz więcej »

Władze nie wydały oświadczenia

Serwis zwraca uwagę, że od chwili objęcia wyszukiwarki Bing blokadą, władze w Pekinie nie wydały w związku z tym żadnego oficjalnego oświadczenia, nie potwierdziły również swojej decyzji. Według dziennika "Financial Times", który powołuje się na źródła zbliżone do sprawy, jeden z chińskich telekomów - firma China Unicom - dostała bezpośredni nakaz od rządu blokady usługi wyszukiwania Bing.

The Next Web podkreśla, że wyłączenie wyszukiwarki Microsoftu w Chinach może budzić zdziwienie, gdyż usługa spełniała wszystkie normy narzucane przez chiński rząd - m.in. dotyczące ograniczania widoczności niektórych treści.

To nie pierwszy raz, kiedy Pekin wydał decyzję o uniemożliwieniu dostępu do usług jednego z amerykańskich koncernów technologicznych na terytorium kraju. W 2017 roku Chiny wyłączyły należący do Facebooka komunikator WhatsApp. Kilka miesięcy temu odebrano także możliwość korzystania z serwisu transmitującego rozgrywki gier wideo online Twitch. Od lat w Chinach niedostępne są także usługi takie jak Twitter czy portal społecznościowy Facebooka oraz aplikacje i serwisy Google'a, w tym - wyszukiwarka internetowa.

Chińska cenzura

Chiński urząd ds. cyberprzestrzeni na początku stycznia rozpoczął program, którego celem jest usuwanie z internetu treści uznawanych przez chińską cenzurę za niewłaściwe.

To m.in. pornografia, hazard, niektóre rodzaje treści satyrycznych oraz mowa nienawiści. W środę organ poinformował o usunięciu z sieci około 773 stron internetowych oraz zablokowaniu 9382 aplikacji, które zostały ocenione jako niewłaściwe. The Next Web ocenia, że również z tego powodu mogła zostać wyłączona wyszukiwarka Bing.

Według statystyk serwisu StatCounter Bing w Chinach obsługiwał jedynie około 2 proc. rynku usług internetowego wyszukiwania.