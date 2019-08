Odtwórz: Wakacje. Czego nie można spakować do bagażu?

Tygodniowe wakacje na pięknej wyspie za darmo - brzmi jak sen? Można go spełnić na szwedzkiej Ideas Island. Pod jednym warunkiem - trzeba mieć pomysł.

Szwedzki pisarz i promotor kreatywności w biznesie - Fredrik Haren - jest właścicielem wyspy Ideas Island, która znajduje się na jeziorze Melar niedaleko Sztokholmu. Zdaniem Harena idee i pomysły najlepiej rozwijać w ciszy i pięknych okolicznościach przyrody, najlepiej nad wodą. I taką też okazję zapewnia kreatywnym osobom na swojej wyspie.

Na prywatnej wyspie pisarza mającej 7 tys. metrów kwadratowych można nie tylko odpocząć, ale przede wszystkim skupić się na rozwoju swoich idei. Kreatywne osoby mogą popracować nad swoim projektem na łonie przyrody niemal za darmo - trzeba jedynie opłacić transport i jedzenie.

Na wyspie goście mają do swojej dyspozycji typowy szwedzki dom letniskowy o powierzchni 65 metrów kwadratowych. Jest bieżąca woda, elektryczność, ogrzewanie, łazienka i pralka. Zmieści się z nim sześć osób w czterech sypialniach.

By zostać zaproszonym na wyspę przez Szweda trzeba wypełnić formularz i wyjaśnić w nim, nad jakim pomysłem chcielibyśmy popracować na jego wyspie i w jaki sposób pobyt na Ideas Island pomoże w jego realizacji. W niektórych przypadkach możliwe jest przebywanie na wyspie dłużej niż tydzień, jeśli odpowiednio umotywuje się potrzebę dodatkowego czasu pracy nad swoją ideą.

Nocleg jest darmowy, ale Haren zachęca do przekazania pieniędzy na cele charytatywne - w ogłoszeniu wspomniana jest kwota 1000 dolarów. Zastrzega jednak, że nie jest to konieczne, by dostać się na wyspę.

W tym sezonie letnim wszystkie miejsca są już zajęte, ale można już ubiegać się o zaproszenie na przyszły rok.