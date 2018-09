W mieście Capri zabronione będą automaty do gry. Rozporządzenie zatwierdziła rada gminna. To element walki z uzależnieniem od hazardu, który we Włoszech jest coraz poważniejszym problemem społecznym. Wcześniej zakaz wprowadzono w drugim z miast znajdujących się na wyspie - Anacapri.

Zgodnie z uchwalonymi przez włodarzy Capri przepisami wprowadzono całkowity zakaz instalowania wszelkich automatów do gry w odległości do 500 metrów od miejsc uznanych za "wrażliwe", czyli szkół, kościołów, ośrodków sportowych, plaż, bankomatów, urzędów.



Według włoskich mediów w praktyce oznacza to bezwzględny zakaz umieszczania automatów do gry na całym obszarze masowo odwiedzanej przez turystów wyspy.

- Uważamy, że administracja musi chronić zdrowie swoich obywateli - skomentował zastępca burmistrza Capri Roberto Bozzaotre. Jak powiedział, to "niezbędny pierwszy krok" w walce z uzależnieniem od hazardu.

Wyłączenie automatów

Wcześniej wprowadzono taki zakaz w innej gminie na wyspie - Anacapri. Został on zatwierdzony przez mieszkańców w referendum.



Wszystkie urządzenia znajdujące się w strefie zakazu mają zostać wyłączone w ciągu 90 dni - zarządziły lokalne władze.

Jak wskazano, Capri stało się tym samym "wyspą wolną od automatów do gry".