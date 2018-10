Trzeci raz w historii obecności na giełdzie amerykański producent samochodów elektrycznych Tesla wykazał kwartalny zysk netto.

W liście do inwestorów właściciel firmy Elon Musk i dyrektor finansowy Deepak Ahuja określili wyniki finansowe z trzeciego kwartału mianem "historycznych”. Miliarder odniósł się także do sukcesu firmy za pośrednictwem Twittera. "Ogromne podziękowania dla właścicieli i sympatyków Tesli. Bez was nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy" - napisał. Musk nie będzie prezesem, ale w Tesli pozostanie. Akcje ostro w górę Notowania Tesli w poniedziałek wróciły do poziomu sprzed piątkowego spadku. To e... zobacz więcej »

Nieoczekiwany zysk Tesli

W opublikowanym raporcie finansowym za trzeci kwartał Tesla wykazała przychód netto w wysokości 312 milionów dolarów, co wynosi 2,90 dolara za akcję. Kwota znacząco różniła się od oczekiwań inwestorów, przewidujących stratę 19 centów na akcji przy przychodach netto w wysokości 6,3 miliarda dolarów.

Historyczny wynik był możliwy dzięki cięciu kosztów, opóźnieniom w rozliczeniach z dostawcami i, co najważniejsze, skupieniu się na sprzedaży jak największej liczby samochodów, w szczególności Modelu 3.

Ten model osiągnął pierwsze miejsce wśród najlepiej sprzedających się samochodów w USA pod względem przychodów i piątym pod względem wielkości sprzedaży. Firma podkreśliła w raporcie, że ten ostatni sukces firmy pozwoli uczynić samochody elektryczne, w tym produkty Tesli, światowym fenomenem.