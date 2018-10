Paul Allen ujawnił, że znowu zmaga się z chłoniakiem nieziarniczym NHL i przystępuje do kuracji. Miliarder w latach 70. wraz z Billem Gatesem napisał program Basic, stając się współtwórcą firmy Microsoft.

"Wiele się wydarzyło w medycynie od czasu, gdy pokonałem chorobę w 2009 roku. Moi lekarze są optymistami i wierzą, że terapia, której się poddam, przyniesie dobre rezultaty. Ja także zachowuję optymizm" - zaznaczył w krótkim oświadczeniu dla prasy.



Zapowiedział, że zamierza walczyć z progresją choroby "w sposób szczególnie zażarty".

Miliarder

Kilkuletnia remisja choroby pozwoliła Allenowi, zajmującemu - z majątkiem o wartości 27,2 mld dolarów - 28. pozycję na liście najbogatszych ludzi świata według Bloomberg Billionaires Index, zainicjować cały szereg przedsięwzięć biznesowych i filantropijnych.



Lista najbogatszych osób na świecie. Historyczny skład podium rankingu Mark Zuckerberg został właśnie trzecim najbogatszym człowiekiem na świecie - wyn... zobacz więcej » Po opuszczeniu w 1983 roku Microsoftu, Allen założył firmę Vulcan Inc., która nadzoruje te projekty.



65-letni biznesmen jest właścicielem kilku klubów i drużyn sportowych, w tym: klubu koszykarskiego Portland Trail Blazers oraz drużyn piłki nożnej Seattle Seahawks i Seattle Sounders FC.

Hojne wsparcie

Jak wskazała agencja Reutera, większość bibliotek, szkół podstawowych i średnich, placówek medycznych oraz uczelni w Seattle korzystało w przeszłości i korzysta nadal z hojnego wsparcia miliardera.



W 2017 roku Paul Allen, który jest posiadaczem dwóch jachtów: 126-metrowej "Ośmiornicy" i 92-metrowego "Tatoosh", zrealizował swe dawne marzenie - doprowadził do znalezienia i podniesienia z dna wraku amerykańskiego krążownika Indianapolis, który zatonął 30 lipca 1945 roku po storpedowaniu przez japoński okręt podwodny.



Wrak znajdował się na głębokości 5,5 km pod powierzchnią Pacyfiku, na Morzu Filipińskim. Okręt ten brał udział w wojnie na Pacyfiku, służąc jako okręt flagowy admirała Raymonda Spruance'a, dowódcy Piątej Floty. Zatonął w drodze powrotnej do USA po dostarczeniu elementów bomby atomowej Little Boy (która została wkrótce zrzucona na Hiroszimę) do bazy Tinian, storpedowany przez japoński okręt podwodny I-58.