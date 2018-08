Największy brytyjski pożyczkodawca Wonga rozważa ogłoszenie niewypłacalności - informuje "The Guardian". Przyczyną problemów jest gwałtowny wzrost roszczeń klientów. Eliza Więcław z biura prasowego polskiego oddziału Wonga zapewniła, że "sytuacja w Wonga w Polsce jest stabilna".

Według Sky News, Wonga miała już się zwrócić do firmy księgowej Grant Thorton, aby obsłużyła ewentualny proces ogłoszenia niewypłacalności. Jak dodano, decyzja w tej sprawie może zapaść już w tym tygodniu. Podobne informacje podaje "Financial Times".

Tymczasem rzecznik prasowy brytyjskiej firmy poinformował, że zarząd "nadal ocenia wszystkie opcje dotyczące przyszłości grupy i wszystkich należących do niej podmiotów".

Przyczyny problemów

NIK o kredytach frankowych: państwo pozwoliło bankom na zbyt wiele Instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów w latach 2005-2013 nie zapewnił... zobacz więcej » Obecne problemy to efekt fali roszczeń klientów, którzy zaciągnęli pożyczki przed 2014 rokiem. Ich zdaniem, koszty usługi były zbyt wysokie, dlatego wystąpili do firmy o odszkodowania.

Wcześniej w tym miesiącu Wonga otrzymała 10 milionów funtów wsparcia od inwestorów. Według brytyjskich mediów, pieniądze miały uchronić firmę przed upadkiem.

Jak tłumaczył wówczas rzecznik prasowy, firma miała do czynienia ze "znacznym wzrostem należności związanych ze starszymi kredytami, głównie ze względu na działalność firmy w obszarze pomocy w uzyskiwaniu odszkodowań".

Jak przypomniał "The Guardian" Wonga jeszcze do niedawna miała status jednej z najszybciej rozwijających się firm finansowych w Wielkiej Brytanii i planowała wejście na giełdę. Przed kilkoma laty wyceniano ją nawet na 780 milionów funtów, czyli około 1 miliard dolarów, ale ostatnio jej wycena spadła do zaledwie 23 milionów funtów.

Wonga w Polsce

Eliza Więcław z biura prasowego polskiego oddziału Wonga zapewniła, że "sytuacja w Wonga w Polsce jest stabilna".

"Wonga w Polsce działa normalnie, bez zmian. Udzielamy pożyczek, obsługujemy je. Dla klientów nic się nie zmienia" - zapewniła w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl.

Jak dodała, firma ubiegły rok zakończyła zyskiem w wysokości sześciu milionów złotych.

Wonga rozpoczęła swoją działalność w 2007 roku. Obecnie prowadzi działalność w kilku krajach, w tym w Polsce, na trzech kontynentach i zatrudnia około 500 osób.