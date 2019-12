Prezydent Donald Trump zapewnił, że podpisanie pierwszego etapu porozumienia handlowego z Chinami "nastąpi bardzo szybko". Oba kraje uzgodniły ramy tej umowy w połowie grudnia.

- Udało się nam dokonać przełomu w sprawie nowej umowy handlowej z Chinami; jej podpisanie nastąpi teraz bardzo szybko - powiedział Donald Trump, który rozpoczął swój dwutygodniowy urlop na Florydzie od uczestnictwa w święcie popierającego jego politykę stowarzyszenia Turning Point USA.



Minister finansów USA Steven Mnuchin nazwał przed dwoma tygodniami częściowe porozumienie handlowe z Chinami, którego założenia udało się ustalić delegacjom obu krajów - "historycznym". Prezydent Donald Trump zapowiedział zaś ze swej strony, że rozmowy o drugim etapie rozpoczną się bezzwłocznie.

Pierwszy etap porozumienia