Przez ostatnie lata zarabiał 10 tysięcy euro miesięcznie, a teraz na jego konto będzie wpływało każdego miesiąca zaledwie 1250 euro. Mowa o Michele Mognato, byłym już włoskim deputowanym, który wrócił do pracy w supermarkecie po tym, jak nie został wybrany do parlamentu ponownie. – Wiedziałem, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że będę musiał wrócić do prawdziwego życia – przyznaje polityk.