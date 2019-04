Odtwórz: Ile kosztuje podróż do Florencji?

1 euro, czyli równowartość nieco ponad 4 złotych. Zaledwie taka kwota wystarczy, by zakupić nieruchomości wystawione na sprzedaż w dwóch włoskich miejscowościach w Kampanii i na Sycylii. Zainteresowani muszą jednak spełnić dodatkowe warunki.

Zungoli w Kampanii w 2015 roku zostało uznane z jedną z najpiękniejszych włoskich wiosek w 2015 roku. Miejscowość leży w Apeninach, zamieszkuje ją zaledwie tysiąc osób. Jednak teraz lokalne władze chcą ożywić okolicę. W tym celu uruchomiono sprzedaż opuszczonych nieruchomości za symboliczną kwotę - 1 euro. Oferowane domy mają do 100 metrów kwadratowych.

Zainteresowani zakupem nieruchomości powinni pobrać specjalny formularz, a także muszą zobowiązać się do renowacji w ciągu trzech lat od zakupu. Dodatkowo także określić, czy nieruchomość będzie wykorzystywana po remoncie jako prywatny dom, pensjonat czy sklep rzemieślniczy.

Do formularzu trzeba również dołączyć kopię dowodu tożsamości i przesłać to wszystko do biura burmistrza pocztą elektroniczną lub klasyczną. Następnie pozostaje oczekiwanie na odpowiedź od Paolo Caruso (burmistrz Zungoli), który w rozmowie z CNN przekonuje, że miejscowość oferuje odnowioną infrastrukturę, świetne wi-fi, a także wyremontowane place i chodniki.

Posiadłość z XIX wieku za 56 złotych. Para zdecydowała się na nietypową sprzedaż Zaledwie 13 euro wpisowego, czyli równowartość około 56 złotych, wystarczy, by w... zobacz więcej » Podobnie jak w przypadku innych tanich nieruchomości, także tutaj kupujący muszą wpłacić depozyt - w wysokości 2000 euro. Prace remontowe muszą rozpocząć się w ciągu kilku miesięcy od finalizacji transakcji. Po zakończeniu prac depozyt jest zwracany.

Domy za 1 euro na Sycylii

To nie jedyna miejscowość we Włoszech, która oferuje nieruchomości za 1 euro. Na tej liście jest bowiem również Mussomeli na Sycylii, które zamieszkuje około 11 tysięcy osób. Miasteczko jest położone na wzgórzu, wznoszącym się 700 metrów nad poziomem morza. Oferty domów za symboliczną kwotę są dostępne na stronie agencji nieruchomości dostępnej w języku angielskim.

CNN zwraca uwagę, że wiele opuszczonych kamiennych gospodarstw rolnych jest w dobrej kondycji i wymaga jedynie minimalnej pracy.

Obecnie w ofercie jest 100 nieruchomości, ale możliwe, że w najbliższym czasie pojawi się 400 kolejnych.

Podobnie jak w przypadku nieruchomości w Zungoli, także tutaj trzeba się zobowiązać do remontu w ciągu trzech lat. Inaczej można stracić kaucję w wysokości 5000 euro.

Nie pierwszy raz

To nie pierwszy raz, kiedy włoskie miasteczka sięgają po taką formę promocji i zachęty do przeprowadzki. Prekursorem sprzedaży nieruchomości za symboliczną kwotę w 2008 roku było Salemi, w prowincji Trapani na Sycylii.

Wcześniej pisaliśmy także między innymi o miejscowości Candela, której władze kusiły do przeprowadzki kwotami od 800 do 2000 euro.

W połowie marca informowaliśmy, że dom za 1 euro można kupić w 15 włoskich miasteczkach. Jak widać, ta lista jednak stale rośnie.