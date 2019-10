W każdą pierwszą niedziele miesiąca we Włoszech będzie można za darmo zwiedzić państwowe muzea, galerie i słynne zabytki. Program został przywrócony przez nowego ministra kultury Dario Franceschini, w formie, jaką zainicjował z wielkim sukcesem pięć lat temu.

Franceschini, należący do Partii Demokratycznej, powrócił na stanowisko ministra kultury po 15 miesiącach przerwy, a wraz z nim wróciły bezpłatne niedziele w muzeach w całym kraju na początku każdego miesiąca.

Darmowe zwiedzanie