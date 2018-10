Rząd Włoch w projekcie budżetu na 2019 rok zamierza zapisać plan bezpłatnego oddawania gruntów na południu kraju rodzinom, w których w najbliższych trzech latach urodzi się trzecie dziecko. Jak wyjaśnia, ma to być bodziec, by sprzyjać wzrostowi demograficznemu.

Włoskie media podały, że porzucone, nieuprawiane tereny z południa kraju mają według tego projektu zostać oddawane w koncesję za darmo na 20 lat. Z jednej strony to element polityki prorodzinnej, a z drugiej szansa na rewitalizację nieużytkowanych gruntów rolnych.

Kredyty na korzystnych warunkach