Na czas wakacji włoskie urzędy skarbowe zawieszają wysyłanie 800 tysięcy wezwań do zapłaty zaległych podatków i innych należności. Jak wyjaśniono, chodzi o to, aby nie popsuć ludziom letniego wypoczynku.

"Podatkowy rozejm", jak nazwano tę decyzję, potrwa od 10 do 25 sierpnia, czyli przypadnie na szczyt wakacyjnych wyjazdów we Włoszech.

Krajowa Agencja Podatkowa uzgodniła z dyrekcją włoskiej poczty, że na ponad dwa tygodnie zostanie zawieszone wysyłanie wezwań do podatników po to, by mogli spokojnie wypocząć i nie musieli martwić się otrzymanymi monitami.



Dotyczy to prawie 500 tysięcy wezwań wysyłanych drogą pocztową, a także ponad 300 tysięcy listów certyfikowaną pocztą elektroniczną.



W klasyfikacji regionów na pierwszym miejscu pod względem liczby adresatów wezwań do uregulowania zaległości podatkowych jest Lombardia, gdzie zamrożono 160 tysięcy takich listów. 90 tysięcy podatników otrzyma je pod koniec sierpnia w stołecznym Lacjum.