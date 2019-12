900 tysięcy euro przyznał sąd rodzinie z okolic włoskiego miasta Cuneo za uciążliwy hałas, który wywoływała suszarnia kukurydzy. To rekordowe odszkodowanie, którego do tej pory nie przyznał żaden sąd we Włoszech - mówią pełnomocnicy rodziny.

Taką karę wymierzono konsorcjum rolnemu z Piemontu, które zasądzoną sumę musi zapłacić mieszkańcom domu w miejscowości Savigliano.

W odległości 60 metrów od ich posesji 22 lata temu zbudowano suszarnię kukurydzy, której hałas całkowicie zakłócił życie rodziny. Z powodu trudnych do zniesienia odgłosów konieczne okazało się zamontowanie podwójnych szyb w oknach, zmiana rozkładu pokojów, a także rezygnacja ze spotkań towarzyskich w domu.

- Żaden inny sąd nie przyznał odszkodowania w takim wymiarze za straty wyrządzone z powodu hałasu - podkreślili adwokaci Stefano Bertone i Renato Ambrosio, reprezentujący sąsiadów suszarni.

W wypowiedzi dla mediów pełnomocnicy uznali, że kwota 900 tysięcy euro to "minimum wobec udowodnionych stałych szkód" ponoszonych przez ich klientów.

Sąd w Cuneo nakazał ponadto zamknięcie suszarni, której moc w ostatnich latach jeszcze zwiększono, do czasu obniżenia poziomu hałasu.