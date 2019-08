Nawet 7 tysięcy euro kary za zakupy na plaży. Ostrzeżenie dla jadących do Włoch

Założenie krótkich spodenek - tylko tyle wystarczy, by będąc taksówkarzem w Neapolu otrzymać karę od straży miejskiej. Według funkcjonariuszy prowadzenie pojazdu w takim stroju to prezentowanie "złego wizerunku" miasta.

Kary za nieodpowiedni strój, za jaki uznano spodnie do kolan, to rezultat kontroli przeprowadzanych przez neapolitańską straż miejską, przede wszystkim w rejonie lotniska, portu i dworca kolejowego, a więc tam, gdzie z taksówek korzystają przede wszystkim turyści. Turysta chodził bez koszulki po nadmorskim miasteczku. Słono za to zapłaci 250 euro, czyli równowartość ponad 1000 złotych. Taką grzywnę wymierzono turyści... zobacz więcej »

Prezentują "zły wizerunek"

Funkcjonariusze sprawdzali nie tylko to, czy kierowcy mają włączone taksometry, czy wydają rachunki fiskalne i nie zabierają pasażerów poza kolejką, ale także to, jak są ubrani.



Straż miejska argumentuje, że prowadzenie taksówki w bermudach jest niestosowne oraz nieprofesjonalne, a kierowcy prezentują swym klientom "zły wizerunek" Neapolu.



W toczących się we włoskich mediach dyskusjach na temat sensu wymierzania takich kar przypomina się, że taksówkarze otrzymują je w dniach dotkliwych sierpniowych upałów. Ponadto, jak zauważyła lokalna prasa, prawdziwym problemem, z jakim służby porządkowe powinny się zmierzyć w stolicy Kampanii, jest plaga taksówek nielegalnych.