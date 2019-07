Włochy unikną procedury nadmiernego deficytu

Komisja Europejska nie będzie proponować otwarcia procedury nadmiernego deficytu wobec Włoch - ogłosił w środę unijny komisarz ds. gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici po podjęciu przez Rzym działania w sprawie ograniczenia długu publicznego.

- Komisja uznała, że procedura nadmiernego deficytu związana z długiem Włoch nie jest dłużej uzasadniona na tym etapie. (...) Czy to koniec drogi? Nie. Będziemy musieli bardzo uważnie monitorować wykonanie włoskiego budżetu w drugiej połowie roku - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli Moscovici.



Na początku czerwca KE uznała, że procedura wobec Włoch jest uzasadniona między innymi z powodu stale rosnących kosztów obsługi długu publicznego w tym kraju. Włochy mają drugi co do wielkości dług w UE po Grecji. W 2017 r. wynosił on 131,4 proc. PKB, by wzrosnąć do 132,2 proc. w 2018 r. Komisja szacowała, że w tym roku zwiększy się do 133,7 proc. i do 135,2 proc. w 2020 r.

Zaciskanie pasa