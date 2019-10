Dziesięć kilogramów piasku i muszelek - taką pamiątkę z wakacji po 40 latach postanowiła oddać mieszkanka Lombardii. Prowadzona na Sardynii latem kampania przeciwko masowemu zjawisku wywożenia piasku, muszelek i kamieni z plaż przynosi rezultaty.

Miejscowe władze traktują wywożenie sardyńskiego piasku jako grabież oraz niszczenie środowiska naturalnego. Wymierzają surowe kary finansowe tym, w bagażach których na lotniskach i w portach znajdują butelki oraz woreczki z piaskiem. Powszechnie zbierane są także muszle i kamyki.



Nasilenie kontroli oraz przypominanie o tym, że jest to przestępstwo, okazało się skuteczne. Działania w obronie plaż i ich skarbów zainicjowało stowarzyszenie o nazwie Sardynia Okradana i Ograbiana.

Turyści oddają piasek z Sardynii