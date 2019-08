Odtwórz: Co może kupić zwycięzca loterii Eurojackpot?

Ponad 209 milionów euro, czyli równowartość około 905 milionów złotych - to rekordowa wygrana, która padła we włoskiej grze liczbowej SuperEnalotto. Szczęśliwy kupon został kupiony w barze w mieście Lodi w Lombardii na północy kraju.

To najwyższa wygrana w ponad dwudziestoletniej historii gry we Włoszech.

Poprzedni rekord padł w 2010 roku, gdy za sześć dobrze skreślonych liczb wypłacono sumę prawie 178 milionów euro.

We wtorek wylosowano następujące liczby: 7, 32, 41, 59, 75, 76.



Obecna kumulacja rosła od czerwca zeszłego roku, a wraz z nią - ogromna gorączka gry, która w ostatnich dniach sięgnęła szczytu. Do Włoch przybywali obywatele wszystkich sąsiednich krajów, by także spróbować swego szczęścia. Na granicy z Francją z tego powodu tworzyły się korki w dniach losowań.

Rekordowa wygrana we włoskiej loterii