We Włoszech złożono 806 tysięcy wniosków o przyznanie dochodu podstawowego, zwanego obywatelskim - podało ministerstwo pracy w poniedziałek, po miesiącu przyjmowania formularzy. Jedną trzecią ubiegających się o wsparcie stanowią mieszkańcy południa kraju.

Dochód obywatelski został wprowadzony przez pracujący od niespełna roku rząd Giuseppe Contego i jest realizacją sztandarowego hasła koalicyjnego Ruchu Pięciu Gwiazd. Maksymalna kwota miesięczna tego wsparcia ma wynosić 780 euro, czyli równowartość około 3338 złotych.

W kwietniu rozpoczyna się przyznawanie tego zasiłku.

Z danych Ministerstwa Pracy wynika, że wśród wnioskodawców przeważają kobiety - jest ich 54 procent.



Wnioski złożyli przede wszystkim mieszkańcy regionu Kampania i Sycylii. Z samego Neapolu, stolicy Kampanii, napłynęło 78 tysięcy zgłoszeń.



Wśród osób ubiegających się o dochód obywatelski prawie dwie trzecie to osoby w grupie wiekowej od 45 do 67 lat. Trzy procent to ci, którzy mają mniej niż 25 lat.

Dochód podstawowy we Włoszech