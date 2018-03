Odtwórz: Jedziesz na wakacje do Włoch? To warto wiedzieć, by uniknąć mandatu

Po raz pierwszy we Włoszech w 2017 roku liczba zagranicznych turystów przekroczyła liczbę tych krajowych - pisze w sobotę "La Repubblica". Dziennik opisuje dane z raportu Narodowej Agencji do spraw Turystyki (Enit).

Do tej zmiany, uznanej za przełomową we włoskiej turystyce, doszło między styczniem a październikiem 2017 roku - na okres ten przypada we Włoszech szczyt przyjazdów. Odsetek gości z zagranicy wyniósł wtedy 50,3 procent.



Liczba dobowych miejsc hotelowych zajętych przez zagranicznych turystów w minionym roku wyniosła 212 milionów. To wzrost o 10 procent w porównaniu z 2016 rokiem.

Większe wydatki obcokrajowców