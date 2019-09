Odtwórz: Paolo Gentiloni ma zostać unijnym komisarzem do spraw gospodarczych

Kandydat na unijnego komisarza do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni sprzedaje wszystkie posiadane przez siebie akcje i obligacje. Były premier Włoch chce w ten sposób zapobiec wszelkim oskarżeniom o konflikt interesów.

Agencja ADNKronos podała, że wartość całego portfela tych papierów to 700 tysięcy euro, czyli równowartość 2,1 miliona złotych.

Sprzedaż akcji

Gentiloni, który przygotowuje się do przesłuchania w Parlamencie Europejskim 3 października, postanowił wyprzedać wszystkie swoje papiery wartościowe, w tym obligacje państwowe, a także udziały w funduszach inwestycyjnych.



Wątpliwości w sprawie konfliktu interesów. Kandydatka na unijną komisarz ma złożyć wyjaśnienia Portugalska kandydatka na komisarza do spraw spójności i reform Unii Europejskie... zobacz więcej » Włoska agencja dodała, że przyszły komisarz odpowiedzialny za kwestie gospodarcze w Unii Europejskiej zapobiegnie w ten sposób wszelkim polemikom i oskarżeniom o konflikt interesów.



Jak wynika z oficjalnych deklaracji majątkowych Gentiloniego, jest on między innymi posiadaczem akcji platformy turystycznej, producenta alkoholu, koncernu optycznego i dwóch firm energetycznych.

Były szef dyplomacji i były premier ma również wykupione udziały w funduszu inwestycyjnym jednego z włoskich banków. Ich łączna wartość to około 220 tysięcy euro.

Przesłuchania kandydatów

Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zakończył już postępowanie w sprawie polskiego kandydata na komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Jego przesłuchanie na komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego zaplanowano w najbliższy wtorek.

Przesłuchania kandydatów mają się zacząć w poniedziałek 30 września w Brukseli i zakończyć nieco ponad tydzień później, 8 października.