Kara do 500 euro grozi w Weronie właścicielom psów, którzy zostawiają je na wiele godzin na balkonie. Nasila się to latem, a straż miejska otrzymuje codziennie dziesiątki próśb o interwencję i uwolnienie zwierząt. Taką praktykę uznano za ich maltretowanie.

W mieście na północy Włoch liczba kar wymierzanych właścicielom czworonogów rośnie, a ich podstawą są przepisy dotyczące ochrony zwierząt.

Pomoc wzywają sąsiedzi