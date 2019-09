Ponad 1000 euro, czyli równowartość 4330 złotych. Nawet tyle miesięcznie otrzymają niektórzy mieszkańcy Włoch objęci dochodem podstawowym zwanym obywatelskim. Łącznie napłynęło blisko półtora miliona wniosków o świadczenie.

Odrzucono dotąd około 409 tysięcy wniosków o pomoc finansową, a 90 tysięcy jest nadal rozpatrywanych. Najwięcej, bo prawie 150 tysięcy wniosków napłynęło z Neapolu.

Z danych włoskiego instytutu ubezpieczeń społecznych (INPS) wynika, że średnia wysokość zapomogi dla najuboższych i bezrobotnych poszukujących pracę wynosi 481 euro miesięcznie, czyli równowartość 2082 złotych.

Dochód waha się w zależności od sytuacji finansowej rodziny bądź osób samotnych od 200 do ponad 1000 euro.

Dotychczas zostało przyjętych ponad 960 tysięcy wniosków o świadczenie. Spośród osób objętych pomocą finansową prawie 90 procent stanowią obywatele Włoch. Pozostali to imigranci, mieszkający od dłuższego czasu na Półwyspie Apenińskim.

Wypłata pierwszych świadczeń rozpoczęła się w maju.

Dochód podstawowy we Włoszech