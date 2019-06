Będąca właścicielem British Airways spółka International Airlines Group (IAG), jedna z największych korporacji lotniczych na świecie, podpisała list intencyjny w sprawie zakupu 200 samolotów Boeing 737 Max. W tym roku maszyny te zostały uziemione w wyniku dwóch katastrof, w których życie straciło 346 osób. "Boeing zdobył wotum zaufania" - komentuje Reuters.

Do podpisania listu doszło podczas trwającego w podparyskim Le Bourget międzynarodowym salonie lotniczym. Należy pamiętać, że list intencyjny to jeszcze nie umowa. Jest to jedynie wstępna deklaracja i stanowi niejako podwalinę pod właściwy kontrakt.

IAG to gigant w branży. Spółka, oprócz British Airways, jest właścicielem takich przewoźników jak Iberia, Aer Lingus czy Vueling. - Mamy pełne zaufanie do Boeinga i oczekujemy, że samolot wróci do służby w nadchodzących miesiącach - powiedział o 737 Max dyrektor generalny IAG Willie Walsh.

Uziemienie maszyn

Boeingi 737 Max uziemiono w rezultacie dwóch katastrof - w Indonezji w październiku ubiegłego roku i w Etiopii w marcu bieżącego roku - w których łącznie zginęło 346 ludzi. Przyczyną tych katastrof było najprawdopodobniej oprogramowanie kontrolujące system MCAS automatycznie zapobiegający przeciągnięciu (utracie siły nośnej).

Wszystkie samoloty 737 Max, będące w posiadaniu linii lotniczych na całym świecie, zostały wycofane z eksploatacji do czasu uzyskania nowego certyfikatu dopuszczającego je do lotów z pasażerami.



Boeing poinformował w zeszłym miesiącu, że zakończył pracę nad aktualizacją tego oprogramowania. Wprowadzono też poprawki w oprogramowaniu symulatora lotów dla maszyn 737 Max. Na początku maja Federalna Agencja Lotnictwa (FAA) zapowiadała, że proces certyfikacji oprogramowania systemu MCAS może potrwać kilka miesięcy.

Wiara w samolot

Walsh, były pilot 737, powiedział, że "bez wahania" wsiądzie do samolotu. Aktualizację oprogramowania osobiście testował w symulatorze. - Wierzę, że samolot jest bezpieczny - dodał.



- Nie jesteśmy w stanie w pełni wyrazić wdzięczności za zaufanie, jakim obdarzyłeś rodzinę Boeinga - powiedział podczas ceremonii podpisania listu Kevin McAllister, szef działu samolotów komercyjnych Boeinga.

Samoloty mają zostać dostarczone w latach 2023-2027.



Eksperci z branży są przekonani, że IAG może liczyć na duży rabat. Chociaż przy większych zamówieniach samoloty sprzedawane są zazwyczaj za połowę ceny katalogowej, to tym razem zniżka będzie dużo większa. - Boeing zyskał poważne zamówienie od szanowanych linii lotniczych, a IAG wytargowało bardzo dobrą cenę na samoloty - ocenił Richard Aboulafia, analityk Teal Group.

Jedna z głównych linii lotniczych przerzuciła się na Boeinga i wierzy w przyszłość tego samolotu. To przełom - dodał, cytowany przez Reutersa, analityk giełdowy Goodbody Mark Simpson.



Boeing przyznał, że przywrócenie zaufania będzie wymagało czasu po szeroko krytykowanej reakcji na awarie. Według niektórych źródeł firma założyła, że w odbudowie zaufania muszą na początku pomóc linie lotnicze i organy regulacyjne.



Airbus zdziwiony

Reuters donosi, że Airbus, obecny dostawca samolotów dla IAG i największy rywal Boeinga był zdziwiony wiadomością o zapowiedzianej umowie. Źródła branżowe podały, że europejskiemu koncernowi nie zaoferowano nawet możliwości złożenia swojej oferty.

Airbus zdobył jednak inne zamówienia. Tania linia lotnicza Cebu Air z Filipin zamówiła 36 samolotów, w tym 10 maszyn A321XLR, którego projekt oficjalnie zaprezentowano w poniedziałek. 30 samolotów A320neo zamówiła Saudia, narodowe linie lotnicze Arabii Saudyjskiej. IAG zamówiła 14 samolotów A321XLR. Osiem trafi do Iberii, a sześć do Aer Lingus.

W poniedziałek informowaliśmy, że firma leasingowa Air Lease Corp złożyła zamówienie na 27 maszyn A321 XLR. Reuters, powołując się na swoje źródła, poinformował, że zamówienia na te samoloty złożyła również amerykańska tania linia lotnicza JetBlue Airways.