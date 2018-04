Błędne prognozy pogody dla San Remo w Ligurii we Włoszech odstraszyły przed długim weekendem wielu turystów, podczas gdy w tych dniach świeciło tam słońce. Władze lokalne zapowiedziały złożenie oficjalnej skargi, bo branża turystyczna poniosła poważne straty.

Zażalenie na nietrafione prognozy, zamieszczone w piątek na dwóch włoskich portalach meteo zostanie złożone na wniosek burmistrza popularnego miasta na wybrzeżu liguryjskim Alberto Biancheriego.

Twierdzi on, że wielu potencjalnych turystów zrezygnowało z przyjazdu na weekendowy wypoczynek z powodu zapowiadanych opadów deszczu oraz burz. Tymczasem w San Remo świeciło słońce i było gorąco.

"Dłużej nie można tego tolerować"