Władimir Putin w poniedziałek rozpoczął nową sześcioletnią kadencję. Jednym z elementów uroczystości, który przykuł uwagę obserwatorów, był przejazd rosyjskiego prezydenta nową pancerną limuzyną. Samochód został stworzony w ramach programu "Korteż".

Pierwszy oficjalny przejazd prezydenckiej limuzyny był krótki i odbył się na terytorium Kremla. Putin wyszedł z korpusu, gdzie mieści się jego gabinet, usiadł na miejscu dla pasażera i przejechał do Wielkiego Pałacu Kremlowskiego, w którym odbyła się uroczystość zaprzysiężenia.

Oficjalna marka limuzyny to "Aurus" - połączenie łacińskiego słowa "aurum" (złoto) i nazwy własnej "Rosja".

- W tej limuzynie można się dopatrzyć bardzo wielu analogii do modeli już istniejących. Z każdej strony samochód jakby coś przypominał - zwracał uwagę Adam Kornacki z TVN Turbo. Jego zdaniem "to już zwiastuje, że technologia również może bazować na podzespołach" innych producentów. Na przykład BMW czy Mercedesa.

- To nie jest auto stworzone od podstaw i w 100 procentach przez rosyjski przemysł, bo to jest chyba dzisiaj fizycznie niemożliwe, żeby dla kilku, czy kilkuset egzemplarzy stworzyć wszystko od początku. Ten samochód będzie technologicznie bazował na innych istniejących autach, bo po co odkrywać Amerykę, skoro ktoś już ją odkrył - zauważył gość TVN24 BiS.

Czarna opancerzona limuzyna, którą Putin jechał w poniedziałek, o masie 6,5 tony, ma 6,62 m długości, 2 m szerokości i 1,695 m wysokości. Wyposażona jest w silnik V8 o pojemności 4,4 litra i mocy 598 koni mechanicznych. - Bardzo dużo, nawet gry weźmy pod uwagę, że ten silnik ma też co ciągnąć w tym samochodzie - zwracał uwagę Kornacki.

Jak przypominał, ">>Bestia<<, czyli limuzyna prezydenta Donalda Trumpa, też ma przepotężny motor". - Tam jest silnik wysokoprężny, tu najprawdopodobniej benzynowy, ale tamto auto i tak przyspiesza do setki (100 km/h - red.) w 15 sekund - dodał.

- Baza technologiczna tego samochodu (Putina - red.) nie jest znana, ale myślę, że osiągi też nie będą oszałamiające - ocenił Adam Kornacki.

Specjalny program

Nowa limuzyna prezydenta Rosji została stworzona w ramach programu "Korteż". Na projekt ten wydano z budżetu ponad 12 mld rubli (ponad 191 mln dolarów), prace trwały kilka lat. Jego celem jest stopniowe zastępowanie zagranicznych modeli wożących najważniejsze osoby w państwie, autami zaprojektowanymi i wykonanymi w Rosji.

- To jest pokaz hegemonii, a poza tym wszystkie blokady nałożone na Rosję powodują, że oni muszą tworzyć, wymyślać swoje samochody. Muszą produkować samochody u siebie i rynek nasycać tymi samochodami. Jest to pokaz mocy, jak każda flagowa limuzyna danego koncernu, a w tym wypadku państwa, które pokazuje, że jest samo zaspokoić swoje potrzeby, nawet na tym najbardziej wymagającym poziomie i pułapie - wskazał Adam Kornacki z TVN Turbo.

Poprzednie limuzyny

W przeszłości radzieccy przywódcy używali samochodów zachodnich. Przywódcy bolszewiccy po dojściu do władzy w 1917 roku przejęli flotę samochodową dworu carskiego, złożoną z zagranicznych aut; Włodzimierz Lenin jeździł np. Rolls-Roycem. Po II wojnie światowej rozpoczęto w ZSRR produkcję reprezentacyjnych ZIS-ów i ZIŁ-ów na potrzeby elit władzy.

W 1982 roku ruszyła produkcja opancerzonych ZIŁ-ów (41051, 41052 i 41047TB), a specjalnie dla Leonida Breżniewa sporządzono unikatową wołgę - GAZ-2495. Dla Breżniewa, przywódcy ZSRR w latach 1966-82, powstał również pierwszy samochód typu czajka (GAZ-14); tą luksusową marką jeździli również inni przywódcy bloku komunistycznego.

Ostatnim reprezentacyjnym samochodem wyprodukowanym w ZSRR była limuzyna ZIŁ-41052 z połowy lat 80., jeździł takim samochodem ostatni przywódca ZSRR, twórca pieriestrojki Michaił Gorbaczow.

Od połowy lat 90. pierwsze osobistości w państwie jeździły w Rosji samochodami zagranicznymi, głównie - marką Mercedes-Benz. Takimi też autami jeździł do tej pory Putin oraz w latach swej prezydentury (2008-12) obecny premier Dmitrij Miedwiediew.