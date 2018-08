Węgierska linia Wizz Air od 28 października bieżącego roku zacznie latać z Warszawy do Wiednia w Austrii oraz z Gdańska i z Wrocławia do Charkowa na Ukrainie - poinformował przewoźnik. Nowe trasy ogłosiły wcześniej także Polskie Linie Lotnicze LOT.

"Od 28 października nowe połączenia Gdańsk-Charków i Wrocław-Charków będą obsługiwane dwa razy w tygodniu, a trasa Warszawa-Wiedeń realizowana będzie codziennie" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie węgierskiego przewoźnika.



Znamy najlepsze linie lotnicze świata. Awans LOT-u Singapore Airlines zostały uznane najlepszą linią lotniczą świata. W plebiscycie... zobacz więcej » Wizz Air poinformował, że przewiózł ponad 4,3 miliona pasażerów w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku na trasach z i do Polski. To o 18 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.



Linia poinformowała, że od poniedziałku oferuje z Polski 161 tras do 31 krajów z ośmiu polskich lotnisk.



"Wraz z ogłoszonymi dzisiaj trasami, Wizz Air dodaje ponad 125 nowych tras w 2018 r. i ponad 700 dodatkowych tygodniowych lotów na istniejących trasach w swojej siatce połączeń obejmującej 44 kraje" - czytamy.



Flota Wizz Aira to 104 samoloty typu Airbus A320 i A321 latające z 25 baz na ponad 600 trasach łączących 141 lokalizacje w 44 krajach.

Inni przewoźnicy

Wizz Air to niejedyny przewoźnik, który ogłosił w ostatnim czasie nowe połączenia z Polski. PLL LOT poinformowały w lipcu, że od 25 lutego 2019 r. uruchomią bezpośrednie połączenie z Krakowa do Tel Awiwu w Izraelu. Wcześniej ogłoszono uruchomienie rejsów na trasie Warszawa-London City (od stycznia 2019 roku) oraz Budapeszt-London City (od lutego 2019 roku).

Siatka narodowego przewoźnika to 102 rozkładowe połączenia, co oznacza, że od 2015 r. przybyło ich 61. W tym czasie polski przewoźnik zaczął latać m.in. z Warszawy: do Los Angeles, Newark, Seulu, Tokio, Singapuru i Astany oraz z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago.

Ryanair przenosi samoloty do Polski. Propozycję pracy nad Wisłą dostaną też piloci Zarząd Ryanaira zatwierdził plan zmniejszenia floty w bazie w Dublinie z 30 do 2... zobacz więcej » Flota przewoźnika to 70 samolotów. Pod koniec czerwca spółka otrzymała dwa wąskokadłubowe Boeingi 737 MAX 8 i jeden szerokokadłubowy Boeing 787-9 Dreamliner.

Nowe połączenia z Polski Ryanair ogłosił ostatnio w lutym.

Liderzy na polskim niebie

Zgodnie z informacjami Urzędu Lotnictwa Cywilnego najwięcej obsłużonych pasażerów w 2017 roku w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym miał Ryanair - około 11 mln.

Wiceliderem są Polskie Linie Lotnicze LOT, które obsłużyły 8,48 mln pasażerów. Na trzecim miejscu znalazł się Wizz Air - 7,68 mln pasażerów. Pierwszą piątkę uzupełniły ponadto linie: Lufthansa - 2,02 mln, a także EasyJet - blisko 874 tys. pasażerów.