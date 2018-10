Od 1 listopada pasażerowie będą mogli zabrać ze sobą na pokład tylko jeden bezpłatny, mały bagaż podręczny - poinformowały linie lotnicze Wizz Air. Będzie go trzeba umieścić pod fotelem.

Zmiany dotyczą osób, które nie mają wykupionej usługi Wizz Priority. Jak czytamy na stronie przewoźnika, maksymalne wymiary bagażu podręcznego to 40 x 30 x 20 cm (waga do 10 kg).

W przypadku kiedy zostaną one przekroczone pasażer będzie zobowiązany do uiszczenia na lotnisku opłaty za bagaż ponadwymiarowy. Opłata dodatkowa wynosi 44 ​zł​/kg. Co ważne, zmiany nie obejmą pasażerów, którzy zakupili bilety (bez Wizz Priority) przed 10 października. Ich rezerwacje zostaną rozszerzone o bezpłatny bagaż rejestrowany o wadze 10 kg (należy go nadać przy stanowisku odprawy).

Obecnie, jeśli wymiary bagażu podręcznego przekraczają 40 x 30 x 18 cm, pasażer musi odprawić go bezpłatnie na stanowisku odprawy i odebrać przy taśmie bagażowej na lotnisku docelowym. Jego maksymalne wymiary to 55 x 40 x 23 cm (waga do 10 kg). Za większy bagaż trzeba już zapłacić.

Kolejna zmiana

Takie zasady, mimo że zostały wprowadzone zaledwie kilka tygodni temu, będą obowiązywały tylko do końca października.

Ponadto od początku listopada węgierski przewoźnik wprowadzi nowy typ bagażu rejestrowanego o wadze 10 kg, oprócz już dostępnych opcji 20 i 32 kg.

Co ważne, nic nie zmienia się dla podróżnych z wykupioną usługą Wizz Priority.

Zgodnie z zasadami mogą oni zabrać zabrać do kabiny - oprócz małego bagażu o maksymalnych wymiarach 40 x 30 x 20 cm - dodatkową podręczną walizkę na kółkach o maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 23 cm. Przewoźnik zaznaczył jednak, że może się jednak zdarzyć tak, iż walizka zostanie odbierana tuż przed wejściem do samolotu ze względu na ograniczenia operacyjne.

Nie tylko Wizz Air

Przypomnijmy, że na zmiany w zasadach przewozu bagaży zdecydowały się także linie lotnicze Ryanair.

Wejdą one w życie od 1 listopada, a pasażerowie będą musieli zapłacić za większy bagaż podręczny.