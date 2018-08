Odtwórz: Zbudowali wodospad na wieżowcu. Ludzie myśleli, że to wyciek wody

Kończy się budowa wieżowca należącego do kompleksu Łachta Centr w Petersburgu. Wznosi się on na imponującą wysokość 462 metrów, co sprawia, że jest najwyższym budynkiem w Europie, a także trzynastym na świecie.

Realizacja inwestycji trwała sześć lat. Jak informują media, konstrukcja z zewnątrz została już ukończona, a do wykończenia pozostaje wnętrze budynku.

Na wysokości 357 metrów znajduje się taras widokowy oraz restauracja, która zapewni niesamowity widok na okolicę.

Przypomnijmy, że obecnie najwyższym wieżowcem w Europie jest Wieża Federacji w Moskwie. Jej wysokość to 374 metry.

W budowę wieżowca należącego do kompleksu Łachta Centr zaangażowanych było 20 tys. pracowników z 18 krajów. Imponująca konstrukcja powstała z ponad 16,5 tys. pojedynczych kawałków szkła wyposażonych w lampy elektronowe. Wieżowiec wstępnie otrzymał już nawet renomowany certyfikat Leed Gold, potwierdzający energooszczędność i przyjazność środowisku.

Łachta Centr został zaprojektowany przez rosyjską pracownię Gorproekt CJSC oraz brytyjską pracownię architektoniczną RMJM. Po oddaniu do użytku budynek będzie pełnił funkcję nowej siedziby rosyjskiej spółki energetycznej Gazprom, która obecnie mieści się w Moskwie.

Kolejne wieżowce

Najwyższym budynkiem na świecie pozostaje wieżowiec Burdż Chalifa w Dubaju, który mierzy 828 metrów. Wkrótce ten rekord może zostać jednak pobity.

W 2020 roku ma być bowiem gotowy wieżowiec Dubai Creek Tower, mierzący ponad 900 metrów.

Na rok 2020 planowane jest również ukończenie budowy wieżowca Jeddah w Arabii Saudyjskiej, który w założeniu architektów ma pobić wszelkie rekordy wysokości. Choć dokładna wysokość jest trzymana w tajemnicy, wielu uważa, że ostatecznie wysokość konstrukcji przekroczy 1000 metrów.