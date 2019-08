Odtwórz: Wylegitymował się okładką magazynu, bo zgubił portfel. Tak dostał się do samolotu

We wrześniu klientów British Airways mogą czekać utrudnienia. Związek zawodowy BALPA poinformował w piątek, że piloci linii lotniczej będą strajkować w tym miesiącu przez trzy dni.

BALPA napisała w wydanym w piątek oświadczeniu, że powiadomiła British Airways, iż wezwie swych członków do strajku. Ma on mieć miejsce 9, 10 i 27 dnia miesiąca. Podkreślono, że oferta płacowa złożona przez British Airways nie zostanie zaaprobowana przez większość pilotów.

"Prawdopodobne" odwołania lotów

Kierownictwo British Airways uznaje, że akcja strajkowa jest nieuzasadniona, twierdząc, że przedstawiona pilotom oferta płacowa jest godziwa, i ostrzegając, że strajki naraziłyby na kłopoty dziesiątki tysięcy pasażerów.

Poinformowano, że wprowadzane są zmiany do rozkładu lotów.



Poinformowano, że wprowadzane są zmiany do rozkładu lotów.

"Uczynimy wszystko, co w naszej mocy, by umożliwić podróże tak wielu ludziom, jak to będzie możliwe" - napisano w oświadczeniu, zastrzegając jednak, że "jest prawdopodobne, iż wielu pasażerów nie będzie się mogło udać w podróż".

Zapewniono, że pasażerom, których loty zostaną odwołane, oferowany będzie zwrot pieniędzy za bilety bądź zmiana rezerwacji. Rozważany jest też leasing samolotów i załóg innych linii.