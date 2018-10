Brytyjska premier Theresa May zapowiedziała w poniedziałek wzmocnienie rządowych wysiłków na rzecz zwalczania samotności i wykluczenia społecznego wśród Brytyjczyków. Planuje się m.in. zwiększenie roli lekarzy rodzinnych i organizacji pozarządowych, a nawet listonoszy.

Według sondażu przeprowadzonego w ramach brytyjskiej publicznej służby zdrowia (NHS) aż trzy czwarte lekarzy spotyka się codziennie z nawet pięcioma osobami, które cierpią na samotność.



Badania sugerują, że na samotność przez większość czasu skarży się nawet co piąty Brytyjczyk. Szacuje się, że około 200 tys. osób w podeszłym wieku nie odbyło w ciągu ostatniego miesiąca żadnej rozmowy z przyjacielem lub bliskim krewnym.

Samotność i wykluczenie społeczne są łączone z szeregiem chorób fizycznych i psychicznych, w tym m.in. otyłością, zaburzeniami pracy serca, zwiększonym ryzykiem wylewu lub choroby Alzheimera.



Zgodnie z opublikowaną przez rząd 84-stronicową strategią walki z samotnością lekarze pierwszego kontaktu (GP) będą w najbliższych latach przeszkoleni, aby najpóźniej od 2023 roku móc wyjść poza tradycyjną opiekę medyczną i skupić się na próbie podniesienia jakości życia, np. przez rekomendowanie pacjentom możliwości zaangażowania się w działalność społeczną lub wolontariat.

Rola listonoszy

Jednocześnie w ramach testów w trzech częściach kraju rząd zamierza także wzmocnić współpracę z operatorem pocztowym Royal Mail, aby listonosze zwiększyli liczbę interakcji z osobami, które mogą cierpieć na samotność, pomagając im w otrzymaniu wsparcia od członków rodziny lub lokalnych organizacji społecznych.



Premier May potwierdziła też, że rząd zwiększy o 1,8 miliona funtów wydatki na wzmacnianie organizacji społecznych, np. lokalnych kawiarni, przestrzeni artystycznych i osiedlowych ogrodów.

W kampanię włączyła się także sieć dużych pracodawców w Wielkiej Brytanii, w tym m.in. sieci supermarketów Sainsbury's i Coop, operator komunikacji publicznej Transport of London oraz służba cywilna, które zapowiedziały stworzenie szerszego systemu wsparcia dla swoich pracowników.



Od września 2020 roku problem samotności i działań, które można podejmować, aby zmniejszać jej negatywne skutki, trafi także do programu nauczania w szkołach pierwszego i drugiego stopnia.

Rządowa strategia

Rządowa strategia zakłada nowe podejście do tworzenia prawa, zgodnie z którym wszelkie nowe ustawy będą musiały być przeanalizowane pod kątem możliwości poprawy sytuacji osób samotnych. W tym celu zdecydowano także o włączeniu walki z tym problemem do obowiązków wiceministrów w resortach zdrowia i opieki społecznej, cyfryzacji, kultury, mediów i sportu, mieszkalnictwa, a także społeczności i samorządu lokalnego oraz biznesu, energii i strategii przemysłowej, jak również transportu.



Stojąca na czele rządowych wysiłków na rzecz walki z samotnością wiceminister ds. cyfryzacji, kultury, mediów i sportu Tracey Crouch tłumaczyła w poniedziałek, że "nikt nie powinien czuć się samotny lub mieć poczucia, że nie ma do kogo się zwrócić".



Opublikowana w poniedziałek strategia powstała na podstawie badań założonej w 2015 roku Komisji ds. Samotności. Na jej czele stała posłanka Partii Pracy Jo Cox, która w czerwcu 2016 roku została zamordowana przez radykalnie prawicowego ekstremistę w toku kampanii przed referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.



Pod koniec ub.r. Komisja opublikowała przygotowany we współpracy z 13 organizacjami pozarządowymi raport na temat skali problemu samotności, którego główne wnioski zostały przyjęte w styczniu br. jako podstawa działań brytyjskiego rządu.