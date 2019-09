Po protestach związków zawodowych chorwacki rząd ponownie obniży wiek emerytalny z 67 do 65 lat. O decyzji poinformował w czwartek premier Andrej Plenković.

Trzy główne związki zawodowe w Chorwacji zgromadziły wiosną ponad 700 tys. podpisów pod petycją, domagającą się przeprowadzenia referendum w sprawie podniesienia wieku emerytalnego. Aby referendum mogło się odbyć, wystarcza ok. 10 proc. elektoratu, tj. ok. 375 tys. osób. Rząd wolał jednak wycofać się z reformy emerytalnej.

- Pokazujemy tym samym, że słuchamy tego, co mówią nam nasi obywatele. Jednak niektórzy chcą kontynuować pracę w wieku powyżej 65 lat, a my umożliwimy im to w zmienionej propozycji prawa (emerytalnego) - powiedział Plenković podczas posiedzenia rządu. - W ten sposób osiągniemy równowagę między żądaniami kampanii, a pragnieniem tych, którzy chcą pracować dłużej - dodał.

Podniesienie wieku emerytalnego

W grudniu parlament Chorwacji przyjął rządową propozycję podniesienia wieku emerytalnego z 65 lat do 67 lat od 2033 roku, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, oraz obniżenia (o ok. 4 proc. rocznie) emerytury osobom, które przechodzą na nią wcześniej. Zdaniem rządu reforma miała pozwolić na stworzenie zrównoważonego systemu emerytalnego.



Społeczeństwo Chorwacji starzeje się, tak jak i w innych państwach unijnych. Koszty emerytur wynoszą rocznie niemal 40 mld kun (ok 23,5 mld złotych), ale sumy tej nie można uzyskać ze składek emerytalnych i rząd musi rocznie dopłacać 17 mld kun.