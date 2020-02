Po raz pierwszy w historii wiatr i słońce wygenerowały więcej energii elektrycznej w Unii Europejskiej niż węgiel - wynika z raportu przygotowanego przez think-tanki Agora Energiewende i Sandbag. Udział węgla w produkcji energii elektrycznej spadł w ubiegłym roku aż o 24 procent.

W raporcie podkreślono, że zużycie energii elektrycznej spadło w ub. r. o 1,7 proc. (-56 TWh) dzięki czemu popyt powrócił do poziomu z 2015 roku. Niemal każdy kraj odnotował spadek, któremu sprzyjały łagodniejsze miesiące zimowe. Największy zanotowano w Niemczech (- 3,3 proc.).

Europa odchodzi od węgla

Autorzy analizy zwrócili uwagę, że jeszcze pięć lat temu UE generowała dwa razy więcej energii z węgla niż z wiatru i słońca.

Tymczasem w 2019 roku z wiatru i słońca wyprodukowano 18 proc. energii elektrycznej (569 TWh), a z węgla zaledwie 15 proc. (469 TWh).

W sumie w 2019 roku odnawialne źródła energii (wiatr, słońce, biomasa, woda) wytworzyły 34,6 proc. energii elektrycznej w Europie.

W latach 2010-2019 udział węgla w miksie energetycznym spadł w sumie o 10 punktów procentowych, podczas gdy udział farm wiatrowych i słonecznych wzrósł o 13 punktów procentowych.

Szacuje się, że tylko w 2019 r. moc instalacji wiatrowych zwiększyła się o około 14 GW, a instalacji słonecznych o około 17 GW, czyli dwukrotnie więcej niż w 2018 roku.

W ciągu zaledwie jednego roku udział węgla w produkcji energii spadł o 24 proc. w Unii Europejskiej i obecnie jest o połowę niższy niż w 2007 roku. Doprowadziło to do 12-procentowego spadku emisji CO2 (120 mln ton) w europejskim sektorze energetycznym w samym 2019 roku. To największy spadek od co najmniej 1990 roku - czytamy w raporcie.

Wytwarzanie energii z gazu wzrosło o 12 procent (+73,5 TWh), głównie ze względu na rosnące ceny uprawnień do emisji CO2.

W Polsce udział energii wytwarzanej z węgla spadł z 75 proc. w 2018 roku do 70 proc. w roku ubiegłym. Produkcja energia elektrycznej z węgla brunatnego i kamiennego spadła odpowiednio o 7 proc. i 4 proc. Z kolei produkcja energii z wiatru wzrosła o 2 proc., a z gazu - 1 proc.

Autorzy raportu podkreślają również, że do 2030 roku 20 krajów Unii Europejskiej będzie wolne od węgla.