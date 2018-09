Plan wprowadzenia zakazu siadania na ziemi i na schodach w centrum Wenecji, zawarty w nowym rozporządzeniu policji i straży miejskiej wywołał dyskusje i różne oceny. To kolejny krok władz miasta w walce z brakiem dobrych manier wśród turystów.

W jednym z komentarzy w mediach podkreślono, że tak jak końca nie ma upadek dobrych obyczajów wśród turystów w Wenecji, tak nie ma też limitu dla następnych pomysłów, które chcą wprowadzić lokalne władze w trosce o godny wygląd ulic i placów, właściwe zachowanie turystów i poszanowanie zabytków.

Głosowanie w radzie miejskiej