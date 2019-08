Będzie opłata za przyjazd do Wenecji

Duże statki wycieczkowe będą miały zakaz wpływania do historycznego centrum Wenecji - informują media. Nowe prawo ma zacząć obowiązywać już od września.

Jak podaje BBC, włoski rząd zdecydował się na taki ruch po wypadku, do jakiego doszło w czerwcu na kanale Giudecca, prowadzącym do najważniejszego i najbardziej obleganego przez turystów punktu miasta - Placu św. Marka.

Potężny włosko-szwajcarski wycieczkowiec MSC Opera podczas cumowania przy jednym z głównych nabrzeży w Wenecji stracił wówczas sterowność i uderzył w statek turystyczny "Michelangelo", a także w samo nabrzeże, wywołując panikę. Na nagraniach ze zdarzenia widać ludzi uciekających przed ogromnym statkiem chwilę przed wypadkiem. W wyniku incydentu, rannych zostało pięć osób.

Zgodnie z nowymi przepisami, statki o masie przekraczającej 1000 ton zostaną przekierowane do terminali portowych Fusina i Lombardia, położonych z dala od centrum miasta. Do końca 2020 roku ma zostać tam przekierowana jedna trzecia wszystkich statków przypływających do Wenecji.

Od dawna pojawiają się głosy, że fale wywoływane przez wycieczkowce w weneckim Canal Grande niszczą fundamenty miasta. Część mieszkańców skarży się także, iż statki przywożą zbyt wielu turystów i psują klimat tego historycznego miasta.