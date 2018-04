Życie w Wenecji. "To miejsce, gdzie zawsze jest co robić"

Życie w Wenecji. "To miejsce, gdzie zawsze jest co robić" "Źródło: tvn24bis"

Władze Wenecji postanowiły, że w razie masowego, przekraczającego możliwości miasta napływu turystów w długi weekend poprzedzający Święto Pracy będą zamykać niektóre jego rejony i ograniczać ruch. To pierwsza taka decyzja we Włoszech.

Miasto pęka w szwach, a mieszkańcy są na granicy wytrzymałości w związku ze stale rosnącą liczbą przybyszów, tłokiem w tramwajach wodnych, na placach i na ulicach. Burmistrz Luigi Brugnaro podpisał specjalny dekret w sprawie "pilnych kroków, by zagwarantować spokój publiczny, bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie w historycznym centrum" Wenecji.

Przygotowani na tłum

Rozporządzenie upoważnia straż miejską do podjęcia niezbędnych kroków w razie gdyby w centralnych punktach, przy wejściu do centrum zgromadziły się tłumy.



Napływ turystów w tym kierunku będzie stale monitorowany za pośrednictwem ulicznych kamer - zapowiedział urząd miasta.



Wyjaśniono, że turyści muszą liczyć się z tym, że wyznaczone zostaną dla nich alternatywne trasy dojścia do mostu Rialto i placu świętego Marka oraz do stacji kolejowej. Zamknięte mogą być niektóre mosty oraz place.



Ograniczenia dotyczyć będą także statków, przywożących ludzi z okolicznych miejscowości nadmorskich, takich, jak Jesolo. Mają one wpływać do innych niż zwykle części miasta.

Na straży Wenecji

- Przed tak delikatnym i trudnym dla nas weekendem podpisałem stosowny dekret - być może pierwszy taki we Włoszech - w którym ogłasza się najwyższy stan alertu dla Wenecji po to, by móc zarządzać zarówno ruchem pieszych, jak i wodnym i zapanować nad napływem ludzi - powiedział burmistrz.



Brugnaro wyjaśnił: "Pragniemy uprzedzić tych, którzy chcą przyjechać w najbliższych dniach, że możliwe są nadzwyczajne tłumy, które utrudnią wizytę".



- Niech wszyscy turyści wiedzą, że jeśli szanują miasto, są mile widziani. Jednak naszym zadaniem jest stanie na straży Wenecji i dlatego postanowiliśmy podjąć specjalne kroki - oświadczył.



Dla władz miejskich "ta wyjątkowa sytuacja będzie okazją do wypróbowania nowego systemu zarządzania turystyką" - dodał.



- Zobowiązaliśmy się do tego przed UNESCO, ale przede wszystkim wobec mieszkańców - zapewnił Luigi Brugnaro.

Tłumy w mieście

To nie pierwszy raz, kiedy miasto podejmuje specjalne kroki, żeby zabezpieczyć się przed napływem turystów. Także w związku z weneckim karnawałem pod koniec stycznia władze zapowiadały możliwość wyznaczenia limitu osób wpuszczanych na najważniejsze place i inne miejsca.

Wcześniej w styczniu miejskie władze zapowiedziały, że kamery monitoringu będą liczyć turystów wchodzących na Plac Świętego Marka, a gdy przekroczony zostanie limit, następni będą musieli poczekać.