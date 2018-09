Legendarny stadion Wembley może zostać sprzedany amerykańsko-pakistańskiemu miliarderowi Shahidowi Khanowi za 600 milionów funtów - pisze środowy "Financial Times". Do finalizacji transakcji potrzeba zgody angielskiego związku piłki nożnej (FA).

Jak podała brytyjska gazeta, powołując się na kilka osób znających tę sprawę, federacja i Khan uzgodnili warunki umowy "w ostatnich dniach".

Do finalizacji transakcji potrzeba jednak jeszcze zielonego światła od zarządu FA składającego się z 10 członków. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na najbliższy czwartek.

Według "FT" w zarządzie panuje "pozytywny klimat" i do przekonania pozostaje "niewielka" liczba osób. Ale jak zaznaczono, mimo że transakcja ma sens ekonomiczny, część głosujących może podejmować decyzję "czystymi emocjami".

Co z meczami reprezentacji?

Zgodnie z informacjami brytyjskiego dziennika umowa między FA i Khanem ma obejmować ograniczenia operacyjne. Oznacza to, że żadna firma nie będzie mogła zostać sponsorem tytularnym obiektu, a tym samym nie będzie mogło dojść do zmiany jego nazwy.

Kolejna wielka inwestycja Ronaldo. "To jedno z najchętniej odwiedzanych miast na świecie" Cristiano Ronaldo wybrał Paryż jako miejsce, gdzie powstanie szósty hotel marki... zobacz więcej » Angielski związek będzie miał również prawo do "ingerencji", jeśli uzna, że właściciel nie wypełnia swoich zobowiązań, dotyczących między innymi stanu murawy. FA będzie miało również prawo do odkupu stadionu w pewnych okolicznościach, na przykład jeśli potencjalny nowy właściciel zostanie aresztowany lub skazany za przestępstwo.

Związek będzie miał również zapewnioną umowę na możliwość rozgrywania na Wembley - jak dotychczas - spotkań reprezentacji, kluczowych meczów w ramach krajowych rozgrywek, w tym finału FA Cup.

Właściciel kilku klubów

W sytuacji, gdyby doszło do przegłosowania transakcji w czwartek, szczegóły umowy mają zostać zaprezentowane na październikowym posiedzeniu 127-osobowej rady FA.

"Financial Times" zwrócił uwagę, że prawo do zawetowania umowy mają organizacje, które w przeszłości pomogły sfinansować przebudowę stadionu. W tym gronie jest między innymi burmistrz Londynu, czy departament sportu. Według źródeł gazety wszystkie podmioty wyraziły jednak zgodę na przeprowadzenie transakcji.

Związek odmówił komentarza w sprawie sprzedaży.

Jak przypomniano Khan prowadzi rozmowy w sprawie kupna londyńskiego stadionu od kwietnia br. Pakistańsko-amerykański miliarder jest właścicielem klubu piłkarskiego Fulham i drużyny NFL Jacksonville Jaguars.