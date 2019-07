Pierwsza kościelna taca, na którą można przekazywać datki kartą bankową, została zainstalowana na Węgrzech w kościele pw. Serca Jezusowego w Budapeszcie – poinformował portal Origo.hu, powołując się na komunikat zakonu jezuitów.

Automat - nazwany AutoMateuszem przez jezuickiego proboszcza Arpada Horvatha, od imienia apostoła, który był poborcą ceł i podatków – uruchomiono na początku lipca.

Rozwiązanie dla młodych

W ciągu pierwszych dwóch weekendów miesiąca z tacy na kartę skorzystało około 150 osób.



Wierny może wybrać jedną z trzech sum – 500, 1000 lub 3000 forintów (6,5 zł, 13 albo 39 złotych), ale jest też możliwe wykonanie kilku transakcji z rzędu tą samą kartą. Jak na razie, wszystkie trzy opcje cieszyły się jednakową popularnością.



Jak podkreślono, ofiarowanie kartą datku nie łączy się z przekazaniem kościołowi danych osobowych, nie może on więc ustalić tożsamości darczyńcy.



Proboszcz powiedział, że zdecydował się na wprowadzenie takiego rozwiązania, gdyż większość młodych ludzi już nie nosi ze sobą gotówki.

Kartą w polskim kościele

Zapłacić kartą można też w polskiej Parafii św. Ignacego Loyoli i św. Andrzeja Boboli w Jastrzębiej Górze. Jak mówił w zeszłym roku TVN24 proboszcz ks. Andrzej Batorski, wierni sygnalizowali, że chcieliby złożyć ofiarę, jednak mieli przy sobie tylko karty płatnicze.



- Nie będziemy z terminalem chodzić jak kelner po restauracji, przyjmować wpłat i dawać paragonów. Można po mszy świętej podejść do zakrystii, kancelarii i powiedzieć, że się chce złożyć ofiarę, płacąc kartą płatniczą i z przyjemnością taką ofiarę przyjmiemy - mówił wtedy ksiądz.