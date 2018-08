Francuskie miasta: Paryż, Lyon, Strasburg oraz departament Izery w regionie Owernia-Rodan-Alpy w związku z falą upałów wprowadziły zakazy dla najbardziej zanieczyszczających powietrze samochodów. Francuskie służby meteorologiczne na wtorek zapowiadają najwyższe temperatury.

Szczyt upałów spodziewany jest w 67 francuskich departamentach i w związku z tym wprowadza się restrykcje w ruchu drogowym. Od czwartku temperatury mają zacząć opadać.

Jakie restrykcje?