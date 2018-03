Wartość akcji Facebooka spadła w ciągu nieco ponad tygodnia o 73 miliardy dolarów (13,5 procent) w związku z informacjami o wykorzystaniu przez firmę Cambridge Analytica danych niemal 50 milionów użytkowników serwisu i wszczętymi w tej sprawie dochodzeniami - podaje we wtorek AP.

Facebook z ulubieńca inwestorów stał się firmą, które akcje są wysprzedawane. 73 mld dol., o które spadła jej wartość giełdowa, to tyle, ile wynosiła wartość całej firmy w 2012 roku, gdy zadebiutowała na Wall Street.



Przed ostatnimi spadkami inwestorzy wyceniali Facebooka na 500 mld dol., co czyniło go piątą najbardziej wartościową firmą w USA. Teraz Facebook spadł na szóste miejsce w tym rankingu, plasując się za Berkshire Hathaway, holdingiem Warrena Buffeta.

Prowadzone śledztwo