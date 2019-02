Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami części indeksów, napędzanymi wynikami kwartalnymi spółek. S&P 500 wzrósł w tym miesiącu o około 7 procent. Indeks ma za sobą najlepszy styczeń od 1987 roku oraz najlepszy miesiąc od października 2015 roku.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,05 proc., do 25.002,32 pkt. S&P 500 wzrósł 0,86 proc. i wyniósł 2.704,12 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę 1,37 proc. do 7.281,74 pkt.

Facebook mocno w górę

Akcje Facebooka wzrosły w czwartek ponad 13 procent, po tym jak spółka przedstawiła w środę kwartalne wyniki finansowe, w których podała, że zysk na akcję wyniósł 2,38 dol., a rynek oczekiwał zysku na poziomie 2,19 dol. na akcję. Dzięki Facebookowi sektor komunikacyjny S&P zanotował wzrost o ponad 3,5 procent.



Notowania General Electric rosły około 14 procent, ponieważ spółka zaraportowała lepsze niż prognozowano przychody w ostatnim kwartale 2018 roku. To najwyższy wzrost kursu spółki od 9 lat.



Nastroje na Wall Street lekko psuł w ciągu dnia Microsoft, którego akcje spadały około 2 procent z powodu niższych od oczekiwań przychodów w czwartym kwartale 2018 roku.



Chińska gospodarka wyhamowała. Najgorsze dane od prawie 30 lat Wzrost gospodarczy Chin spadł do najniższego poziomu od 1990 roku - wynika z dan... zobacz więcej » Tesla traciła 0,5 procent - spółka podała, że zysk na akcję w 2018 roku wyniósł 1,93 dol., podczas gdy analitycy spodziewali się 2,20 dol. Wpływ na spadki może mieć też zapowiedź odejścia wieloletniego dyrektora finansowego Tesli Deepaka Ahuji.



UPS zwyżkował ponad 6 procent po zaprezentowaniu lepszych od oczekiwań wyników kwartalnych.



Notowania MasterCard były 3,8 procent na plusie, po tym jak spółka przebiła o 3 centy oczekiwania odnośnie zysku na akcję w czwartym kwartale 2018 roku.

Bez podwyżek stóp

Amerykańska Rezerwa Federalna, zgodnie z oczekiwaniami, utrzymała w środę główną stopę procentową w przedziale 2,25-2,50 procent. Fed zapowiedział, że będzie "rozważny", jeśli chodzi o ewentualne zmiany w polityce monetarnej.



Z komunikatu Fed zniknęło stwierdzenie, że ryzyka dla prognoz są "w zasadzie zbilansowane" oraz że "pewne dalsze" podwyżki stóp mogą być właściwe.



Trump uspokaja farmerów. "Usilnie pracujemy nad porozumieniem" Prezydent USA Donald Trump starał się przekonać amerykańskich farmerów do swej p... zobacz więcej » "Brak wzmianki o kolejnych podwyżkach stóp, wobec prognoz słabnącego wzrostu gospodarczego i ograniczonej inflacji pozwalają przypuszczać, iż cykl zacieśniania polityki pieniężnej został zakończony, na co już wcześniej wskazywały oczekiwania rynkowe" - napisali w czwartkowym raporcie analitycy Banku Millennium.



"To, co jednak mocno zaskoczyło, to rezygnacja ze sformułowania o dalszych, stopniowych podwyżkach stóp. To wyraźna sugestia, że obserwowane spowolnienie gospodarki może być dłuższe i być może też wyraźniejsze" - napisał w czwartkowym raporcie główny analityk walutowy Domu Maklerskiego BOŚ Marek Rogalski.

Wojna handlowa USA-Chiny

Inwestorzy cały czas bacznie śledzą wszelkie informacje dotyczące negocjacji między Waszyngtonem a Pekinem.

Agencja Xinhua poinformowała, że amerykańska delegacja negocjująca ze stroną chińską o sposobach zakończenia sporu handlowego przybędzie do Chin w połowie lutego.