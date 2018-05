Walia planuje wprowadzić zakaz palenia papierosów na zewnątrz. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, to palacze nie będą mogli puścić dymka m.in. na placach zabaw dla dzieci oraz na terenie szkół i szpitali.

Zakaz palenia papierosów w miejscach publicznych ma być rozszerzony od przyszłego lata. Osobom, które go złamią będzie groziła grzywna. Unia Europejska idzie na wojnę z plastikiem. Część produktów może zniknąć z rynku Zbliża się koniec plastikowych słomek, sztućców, balonów, mieszadełek i patyczkó... zobacz więcej »

Bez dymka

Jak wyjaśnia BBC, władze chcą rozszerzyć zakaz palenia papierosów w miejscach publicznych o miejsca na zewnątrz, czyli np. tereny szpitali, szkół i place zabaw, bo obecne restrykcje ich nie obejmowały. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, to pacjenci, czy odwiedzające szpital osoby będą musiały opuścić teren ośrodka zdrowia, aby móc legalnie zapalić.



Walijski rząd wprowadzenie zakazu palenia papierosów w niektórych publicznych miejscach na zewnątrz uzasadnia chęcią dbania o zdrowie obywateli.



- Ten ruch jeszcze mocniej będzie chronił osoby niepalące przed biernym paleniem. Większą ochronę przed dymem będą miały też dzieci i młodzież - mówi Vaughan Gething, minister zdrowia i dodaje, że Walia jest w czołówce państw podejmujących działania na rzecz ograniczenia palenia tytoniu, co przynosi wymierne wyniki.



- Od 2007 roku obserwujemy znaczące zmiany w podejściu do palenia. Nasz plan rozszerzenia obszarów wolnych od dymu do miejsc na zewnątrz ma przytłaczające poparcie społeczeństwa - dodał.

Jak wynika z rządowych danych obecnie w Walii papierosy pali około 18 procent obywateli. Według prognoz w 2025 roku ten poziom ma obniżyć się do 16 procent. W Walii palenie papierosów powoduje każdego roku ponad 5 tysięcy zgonów.